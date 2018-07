Celebração Urban Arts Curitiba

A empresária Catherine Braska, franqueada da Urban Arts Curitiba, recebeu convidados em um coquetel para comemorar o início da Copa do Mundo FIFA. O evento apresentou artes sobre futebol, drinks temáticos e música ao vivo.

30 anos e um novo endereço

Em comemoração aos 30 anos de mercado, a Campestre Flores & Decor inaugura um novo endereço na próxima quinta, dia 21, em um brunch para profissionais convidados. Ao longo de sua trajetória, a marca sempre procurou inovar na seleção de peças decorativas e flores permanentes. Agora, a nova loja, localizada na Av. Pres. Arthur Bernardes, 900, está mais moderna, oferecendo ao mercado curitibano as maiores tendências no segmento. O projeto da nova loja, localizada na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Portão, é assinado pelo escritório Machado Weiss & Moraes.

Integração das marcas de sucesso

As marcas Axell, Impermix e Deca promoveram um evento na CASACOR Paraná para arquitetos, designers e decoradores para mostrar como podem ser aplicados seus produtos. O evento aconteceu no Lounge 25 anos CASACOR, espaço assinado pela arquiteta Viviane Loyola.

Foto: Gerson Lima

A gerente do Espaço Impermix Luciane Benevides, o diretor da Axell Gustavo Feddersen e a arquiteta Carla Kiss