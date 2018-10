Celebridades de 'Alienígenas do Passado', estarão em Curitiba em dezembro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Em dezembro acontece o Internacional UFO Summit Brazil, o maior evento da história da Ufologia Brasileira e um dos maiores sem seu formato em todo o mundo. A cada ano, o UFO Summit traz ao Brasil e apresenta nas principais capitais os mais importantes e reconhecidos pesquisadores e conferencistas sobre discos voadores de todo o mundo. Neste ano, em dezembro, será a vez das celebridades do programa Alienígenas do Passado, do canal History, Erich von Däniken e Giorgio Tsoukalos, apresentados pelo editor da Revista UFO A. J. Gevaerd. O Summit ocorrerá no dia 04/12 em São Paulo, 06/12 em Brasília e 08/12 em Curitiba. Em Curitiba o evento acontece no Expo Unimed.

O Internacional UFO Summit Brazil é uma realização conjunta da Revista UFO, a mais antiga publicação sobre Ufologia do mundo, e da Seven Entretenimento, uma das maiores promotoras de eventos do Brasil.

Erich von Däniken

Há cinco décadas o autor suíço Erich von Däniken lançou a Teoria dos Antigos Astronautas, que hoje é apoiada pelos mais destacados pesquisadores do mundo e defende que a Terra vem sendo visitada por espécies extraterrestres desde o passado remoto. Däniken, o escritor de não-ficção de maior sucesso de todos os tempos, escreveu 40 livros e e-medias sobre o tema e vendeu mais de 65 milhões de cópias em todo o mundo. Seus livros foram traduzidos para 32 idiomas. Nos Estados Unidos, ganhou fama instantânea como resultado do especial de televisão "Em Busca dos Antigos Astronautas ", baseado em seu primeiro livro “Eram os Deuses Astronautas”, lançado nos anos 60. Fluente em quatro idiomas, Däniken é um ávido pesquisador e um viajante enérgico, com uma média de 200 mil quilômetros percorridos por ano para visitar lugares remotos da Terra atrás dos rastros do que ele chama de antigos astronautas.

Giorgio Tsoukalos

Um caso emblemático do discípulo que se alinha ao mestre, o descendente de gregos nascido na Suíça e radicado nos Estados Unidos, Giorgio Tsoukalos é hoje o maior nome da Ufologia Mundial. Tsoukalos aperfeiçoou o trabalho de Däniken e levou a Teoria dos Antigos Astronautas ao conhecimento do mundo por meio do programa Alienígenas do Passado. É ardoroso defensor de que a Terra vem sendo visitada por espécies extraterrestres há milênios, que teriam inclusive interferido, se não criado, a nossa própria civilização. Ícone à frente de Alienígenas do Passado, do canal History, que se estima ter mais de 600 milhões de espectadores em 150 países, Giorgio também viaja o mundo em busca das evidências de que ETs de fato andaram por aqui. Ele já estudou mais de 7.000 mil anos de história em busca de evidências de que ETs chegaram à Terra no passado, desde a era dos dinossauros ao Antigo Egito, e que estão presentes desde sempre em nossos céus.