Chance the Rapper compra site de notícias em Chicago 'para tirar racistas do negócio'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista americano Chance the Rapper anunciou nesta semana que comprou os ativos de um site de notícias de Chicago, nos EUA, chamado Chicagoist.

Nome forte da nova geração do rap nos EUA, Chance mencionou a aquisição do site na música "I Might Need Security", uma de quatro novas canções que lançou também na quarta-feira.

"Eu comprei o Chicagoist só para tirar vocês, vadias racistas, do negócio", canta Chance na música.

Na canção, Chance cita também seu desapreço por um artigo de opinião publicado em 2017, no Chicago Sun-Times, que abordava uma disputa na qual o músico estava envolvido: "Eu faço doações para as escolas/ No dia seguinte eles me chamam de papai caloteiro".

Em um comunicado, o artista se disse "extremamente animado por continuar com o trabalho do Chicagoist, uma plataforma integral de notícias, evento e diversão em Chicago".

Segundo ele, o site será recolocado em breve no ar para "oferecer às pessoas de Chicago um veículo de mídia independente e focado em amplificar vozes e conteúdo".

O Chicagoist era propriedade da WNYC, a estação pública de rádio de Nova York. A empresa havia comprado o portal de notícias Gothamist -que abrigava o Chicagoist- em fevereiro, mas depois anunciou que fecharia o site.

Chance the Rapper é conhecido por canções como "Acid Rap" e "Mixtape".

Seu estilo soma ao hip-hop referências do rhythm and blues e do jazz, e, em suas letras, foge ao estereótipo "gangsta" comum no gênero.

Além da música, o artista é também militante de causas como o combate ao racismo e a regulação do acesso a armas de fogo nos Estados Unidos.