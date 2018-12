Cielo fica em 7º na final dos 50 m e busca ouro no revezamento em provável despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador Cesar Cielo, 31, ficou na sétima colocação na final dos 50 m livre do Mundial de piscina curta em Hangzhou, na China. Ele completou a distância com o tempo de 21s20.

A medalha de ouro ficou com o russo Vladimir Morozov, que cravou 20s33. A prata foi conquistada pelo norte-americano Caeleb Dressel, que fez 20s51. O terceiro colocado foi o sul-africano Bradley Tandy, com o tempo de 21s07.

Medalha de ouro na prova nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, Cesar Cielo evitou falar em aposentadoria. Após a sétima colocação, disse que seu foco agora é o revezamento 4 x 50 medley masculino, que será realizado neste sábado (15). Ele vê a equipe brasileira com chances de conquistar a medalha de ouro.

Tanto é que descartou disputar a prova dos 100 m.

"Eu ainda não vou anunciar nada em relação ao futuro da natação. Vou focar no revezamento e tentar ajudar o grupo a conquistar a medalha de ouro", disse Cielo em entrevista ao SporTV 2.

Além do ouro em Pequim, Cielo foi ouro na piscina curta em 2010 (Dubai) e é tricampeão mundial: 2009 em Roma (ITA), 2011 em Xangai (CHI) e 2013 em Barcelona (ESP).

Se somarmos os primeiros lugares nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007 e de Guadalajara 2011, a prova já lhe rendeu sete ouros na carreira -são mais dois bronzes e uma prata.

Na última terça (11), Cielo já havia se tornado o maior medalhista brasileiro na história dos Mundiais em piscina curta com a conquista do bronze do revezamento 4x100, seu 11º na competição, ultrapassando Gustavo Borges.