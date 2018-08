Cinepiano Tony Berchmans leva música e cinema ao palco do Guairinha

Redação Bem Paraná com assessoria

O espetáculo audiovisual “Cinepiano Tony Berchmans” será apresentado pela primeira vez em Curitiba no dia 11 de agosto, no Guairinha (Sala Salvador de Ferrante). No show, o pianista paulista Tony Berchmans improvisa temas autorais durante a projeção do filme “O Circo” (1928), um clássico de Charlie Chaplin, estabelecendo uma conexão entre a música e as cenas.

“Cinepiano”, que conta com o apoio da seguradora Porto Seguro, é o único do gênero no Brasil. Criado em 2010 pelo compositor e pianista paulista Tony Berchmans, o show já foi apresentado em mais de 120 cidades no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, na Noruega, na Itália e na Romênia. No espetáculo, o público é levado a uma experiência audiovisual única, com a junção das imagens do filme em sincronia com a execução das músicas.

Tony conta que o show tem sido recebido muito bem por públicos muito diferentes. “Seja no interior do Brasil, no Museu do Cinema em Londres, ou num festival na Romênia, o público parece reagir de modo muito similar, com muita curiosidade e encantamento. Acompanho filmes que tratam de questões universais, então acho que eles emocionam pessoas de todas as idades.”, pontua ele. “Para mim o melhor elogio é quando me dizem que a música parece ’sair‘ da tela. Até cinéfilos e músicos da área costumam me dizer que nunca viram um espetáculo deste modo. Acho que o meu tipo de acompanhamento - com intenso sincronismo entre música e narrativa - ilustra a importância da trilha na linguagem audiovisual", completa.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br/event/7997) e nas bilheterias do Teatro Guaíra. A meia-entrada é válida para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes, funcionários e prestadores de serviço da seguradora Porto Seguro têm direito a 50% de desconto na compra de até dois ingressos. Basta apresentar o cartão do segurado (versão física ou mobile), a apólice de seguro, o comprovante de pagamento ou o crachá da empresa. Clientes dos cartões Disk Ingressos e Uningressos também pagam meia-entrada.

A casa abre às 20h e a apresentação começa às 21h. A classificação etária é de 8 anos. O Guairinha (Sala Salvador de Ferrante) fica na Rua XV de Novembro, 971, no Centro.

Um clássico do cinema mudo - O filme “O Circo” (The Circus) foi lançado em 1928 por Charlie Chaplin. No enredo, o personagem Carlitos (interpretado por Chaplin), acaba virando a estrela da companhia após uma entrada acidental no circo. Uma das cenas mais conhecidas do filme mostra Carlitos entrando na jaula de um leão, imagem que se tornou um ícone do cinema mudo.

Tony Berchmans

Além de pianista, Tony Berchmans é compositor, produtor musical, especialista no estudo da música de cinema e autor do livro “A música do filme – Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema”.

Tony atua desde 1992 no mercado de produção fonográfica, coordenando, compondo e produzindo som para rádio, TV, cinema e internet. Foi curador do “Música em Cena – 1º Encontro Internacional de Música de Cinema”, realizado em 2007 no Rio de Janeiro. Entre outros artistas, o evento trouxe ao Brasil duas lendas da música de cinema: Ennio Morricone e Gustavo Santaolalla.

Além do trabalho direto como instrumentista, Tony também é professor do curso de Pós-Graduação em Trilha Sonora para Cinema e TV, além de ministrar cursos e oficinas em instituições como a PUC/SP, a ESPM, a FAAP, a Anhembi-Morumbi, o MIS-SP e o SESC.

Site oficial: www.cinepiano.com.br

YouTube: http://bit.do/cinepiano

Serviço:

O que: espetáculo “Cinepiano Tony Berchmans”

Quando: dia 11 de agosto, às 21h

Onde: Guairinha (Sala Salvador de Ferrante), Rua XV de Novembro, 971, no Centro

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)