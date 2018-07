Com equipe reformulada, Corinthians derrota Botafogo pelo Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a venda de três titulares durante a Copa do Mundo da Rússia, o Corinthians retornou ao Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18) com vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 no Itaquerão, pela 13ª rodada. Rodriguinho e Romero foram os autores dos gols.

O resultado fez o Corinthians subir três colocações na tabela, ocupando o sétimo lugar. O alvinegro tem os mesmos 19 pontos do Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (19) contra o Santos no Pacaembu, e do Sport.

Este foi o segundo triunfo do Corinthians sob o comando do técnico Osmar Loss em oito jogos. O substituto de Fábio Carille estava pressionado antes da parada do Mundial pelo desempenho ruim do time e usou o período para adaptar o time após a perda dos titulares Balbuena, Sidcley e Maycon. Pedro Henrique, Danilo Avelar e Renê Júnior entraram na equipe.

O goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, que participaram da campanha do Brasil na Copa, foram titulares na partida, que teve seu primeiro gol logo no início após forte chute de fora da área de Rodriguinho. O meia marcou pela quinta vez no Brasileiro e é o artilheiro da equipe na temporada.

O Botafogo pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu o empate, muito por conta da excelente partida de Cássio, que fez defesas difíceis aos 9 e 38 minutos.

Romero ampliou para o Corinthians com chute cruzado após receber assistência de Fagner dentro da área aos 30.

A partida teve público fraco, de 19 mil torcedores, o pior do Corinthians desde março, quando derrotou o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

O próximo jogo do Corinthians será o clássico contra o São Paulo no Morumbi, no próximo sábado, às 21h, pela 14ª rodada do Brasileiro.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior (Paulo Roberto), Rodriguinho, Mateus Vital (Marquinhos Gabriel); Romero, Roger (Jonathas). T.: Osmar Loss

BOTAFOGO

Jefferson; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia (Luiz Fernando), João Pedro (Rodrigo Pimpão); Ezequiel (Aguirre), Kieza. T.: Marcos Paquetá

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Público: 19.830 pagantes (total: 20.073)

Renda: R$ 813.687,13

Juiz: Rodrigo D'alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Romero e Pedro Henrique (Corinthians); Gilson, Matheus Fernandes e Aguirre (Botafogo)

Gols: Rodriguinho, aos 2min do primeiro tempo, e Romero, aos 30min do segundo tempo