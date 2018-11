Com gol de Richarlison, Brasil vence a desfalcada seleção de Camarões

Redação Bem Paraná, com Folhapress

Sem convencer novamente e apresentando erros na transição ofensiva e na criação das jogadas, a seleção fez o suficiente para vencer Camarões por 1 a 0, nesta terça-feira (20), no Stadium MK, em Milton Keynes, cerca de 87 quilômetros de Londres.

Assim, encerrou o ano com 100% de aproveitamento no período pós-copa. Antes do triunfo diante dos africanos, venceu Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0), Arábia Saudita (2 a 0), Argentina (1 a 0) e Uruguai (1 a 0).

Com exceção dos uruguaios e argentinos, que ocupam a sexta e a 12ª colocação no ranking da Fifa, respectivamente, os outros adversários estão em posições bem inferiores, como os sauditas, atualmente em 72º lugar.

Nesta terça, o time apresentou outra vez erros no meio-campo, na transição ofensiva e na criação das jogadas.

A seleção de Camarões não contava com seus três principais jogadores: o atacante Vicent Aboukabar (Porto) e os zagueiros Nicolas K'Koulou (Torino) e Joel Matip (Liverpool). O protagonismo ficou com o atacante Choupo-Moting, do PSG, e com o goleiro Onana, do Ajax.

Um dos motivos da falta de criação do time pode ser a saída de Neymar, logo aos sete minutos. Ele sentiu uma lesão na região da virilha direita e foi substituído por Richarlison.

Com estilo diferente do camisa 10, que costuma sair do lado esquerdo e cair para o meio, o atacante do Everton foi o destaque positivo do amistoso. Procurou o jogo, tomou a iniciativa e o esforço foi premiado com um gol de cabeça, aos 45 minutos.

Assim, igualou Neymar como o goleador do Brasil no período pós-copa, com três gols.

Se Richarlison ganhou pontos com Tite, o volante Paulinho, que atuou pela primeira vez pela seleção após o Mundial da Rússia, deixou a desejar.

Ele foi utilizado pelo lado esquerdo do meio-campo. Com a entrada do jogador do Guangzhou Evergrande, da China, Arthur jogou recuado à frente dos zagueiros e Allan, do Napoli, pelo lado direito.

Foi a primeira vez desde que assumiu o comando da seleção que Tite iniciou o jogo sem um volante com características mais defensivas. Antes, utilizou Casemiro, cortado por lesão, Fernandinho, que ainda não foi chamado desde a derrota para a Bélgica, e Walace, que começou na reserva e entrou no segundo tempo.

Sem um volante de ofício, os laterais Danilo e Alex Sandro apoiaram pouco e a equipe apresentou um futebol burocrático. A seleção ainda deu espaço para o contra-ataque, mas o rival assustou apenas uma vez durante todo o jogo.

Neste período pós-copa, Tite convocou 40 jogadores, mas apenas 32 entraram em campo. Fagner, Marcelo e Pedro fazem parte desta lista, mas foram cortados por lesão e não jogaram. Já Rafinha e Malcom ficaram como opções. A lista ainda tem 3 goleiros sub-20 Hugo, Phelipe e Gabriel.

Dos convocados para o novo ciclo, os destaques foram Arthur e Richarlison, que certamente estarão na Copa América-2019, que será no Brasil.

BRASIL 1 x 0 CAMARÕES

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Arthur, Allan e Paulinho (Walace); Willian (Douglas Costa), Neymar (Richarlison) e Firmino (Gabriel Jesus). Técnico: Tite

Camarões: Onana (Ondoa); Fuchs, Banana, Kana-Biyik e Bong; Mandjeck e Malong (Olinga); Djoum, Choupo-Moting (N'Jie) e Ekambi (Zoua);Bahoken (Bassogog). Técnico: Clarence Seedorf

Gol: Richarlison (44-1º)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Público: 26.669

Local: MK Stadium, em Milton Keynes, Inglaterra