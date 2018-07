Com time reformulado, Atlético goleia o Vitória no ritmo de Tiago Nunes

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 4 a 0 o Vitória, nesse domingo (dia 29) à tarde, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 18º lugar, com 13 pontos, e dentro da zona de rebaixamento. A equipe baiana está na 13ª posição, com 18 pontos. Clique aqui para ver a classificação no Srgoool.

A partida consagrou o estilo do novo técnico do Atlético, Tiago Nunes, que assumiu a equipe em junho, após a demissão de Fernando Diniz. Com o treinador anterior, a posse de bola e as triangulações com passes curtos eram o “dogma” da equipe. Contra o Vitória, o time teve outro ritmo e arrasou o adversário com jogadas rápidas, cruzamentos rasteiros e contra-ataques.

Em relação aos jogadores, o Atlético também vem reformulando sua escalação. A partida com o Vitória teve a estreia do volante Wellington, ex-Vasco, com grande atuação. Outros destaques no jogo foram o ponta Marcinho e o lateral-esquerdo Renan Lodi, que tinham pouco espaço com Fernando Diniz. Outro nome importante nessa reformulação é o ponta Marcelo Cirino, que retornou ao clube em junho e fez outra boa partida nesse domingo.

ARTILHEIROS

O primeiro gol da partida foi marcado pelo ponta Marcelo Cirino, que agora soma 34 gols em 121 jogos pelo Atlético. Foi o terceiro jogo e o segundo gol dele desde que retornou ao clube. O ponta Marcinho e o volante Wellington fizeram o segundo e terceiro gols do Furacão contra o Vitória.

O atacante Pablo fez o quarto gol da partida. Ele é o artilheiro do elenco principal do Atlético em 2018, com sete gols em 24 jogos. No total, Pablo soma 24 gols em 130 jogos pelo clube paranaense.

TÉCNICO

Esse foi o quinto jogo do técnico Tiago Nunes com o time principal do Atlético. Agora ele soma duas vitórias, dois empates e uma derrota.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha o goleiro Santos, o volante Lucho González, o meia-atacante Guilherme e o atacante Bergson, todos suspensos. O zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho estão em recuperação. A principal novidade na escalação foi a estreia do volante Wellington, que veio do Vasco. Os laterais Reginaldo e Márcio Azevedo, recém-contratados, começaram no banco, assim como o atacante Crysan, que retornou ao clube. Os desfalques do Vitória eram Jeferson, Marcelo Benítez, Luan, Nickson, Rhayner, Juninho, Walisson Maia, Guilherme Costa, Aderllan e Rodrigo Andrade. Os dois times começaram o jogo no esquema tático 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times começaram com postura avançada e marcando forte a saída de bola do adversário. O resultado foi um jogo aberto. Esse estilo favoreceu o Atlético, que teve facilidade para acionar Jonathan e Marcelo Cirino na direita. Aos 11, Jonathan cruzou e Marcelo Cirino, de cabeça, fez 1 a 0. Aos 21, Cirino tocou para Pablo na direita. Ele cruzou rasteiro e Marcinho cutucou: 2 a 0. Depois, o Vitória corrigiu a marcação e passou a controlar o meio-campo. O Atlético recuou e levão pressão, mas seguiu incomodando nos contra-ataques. E fez 3 a 0 aos 46. Wellington começou o contra-ataque. Renan Lodi chutou e o goleiro rebateu. Wellington aproveitou e chutou para as redes.

SEGUNDO TEMPO

O Vitória seguiu com marcação avançada e deixando muito espaço para os contra-ataques. O Atlético continuou explorando a velocidade de Marcinho e Cirino, mas desperdiçou boas chances no início. Aos 21, a primeira substitução do time: saiu Marcinho e entrou Nikão. E deu resultado. Aos 24, Nikão cruzou da ponta-esquerda e Pablo cabeceou para fazer 4 a 0. Aos 29, saiu Cirino e entrou Crysan. Outra troca foi a saída de Wellington para a entrada de Rossetto. Depois disso, o Atlético teve facilidade para trocar passes e controlar o jogo até o final.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 12 finalizações (8 certas), 50% de posse de bola, 91% de eficiência nos passes e 5 escanteios. O Vitória finalizou 6 vezes (3 certas) e teve 50% de posse de bola, 93% de eficiência nos passes e 1 escanteio. Os dados são do Footstats.

ATLÉTICO 4 x 0 VITÓRIA

Atlético: Felipe Alves; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Rossetto) e Bruno Guimarães; Marcelo Cirino (Crysan), Raphael Veiga e Marcinho (Nikão); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Vitória: Ronaldo; Ramon, Kanu, Ruan Renato e Bryan; Willian Farias, Arouca (Erick), Yago, Neilton e Lucas Fernandes; André Lima (Meli). Técnico: Vagner Mancini

Gols: Marcelo Cirino (11-1º), Marcinho (21-1º), Wellington (46-1º) e Pablo (24-2º)

Cartões amarelos: Ramon, Neilton, Ruan Renato, Bryan, Kanu (V). Bruno Guimarães, Renan Lodi (A).

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Público: 9.795 total

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Pablo para Cirino, que chuta. A zaga tira para escanteio.

11 – Gol do Atlético. Jonathan cruza da direita. Marcelo Cirino toca de cabeça, no cantinho.

13 – Bryan cobra lateral para área. A zaga tira mal e a bola sobra para Yago chutar perto, ao lado.

18 – Cirino cruza rasteiro. A bola chega para Pablo, na cara do gol. Ele chuta perto, ao lado.

21 – Gol do Atlético. Cirino toca para Pablo, que cruza rasteiro. Na cara do gol, Marcinho chuta.

26 – Falta na direita. Veiga cruza. Bruno Guimarães entra livre na área, mas chuta para fora.

32 – Neilton cobra escanteio. Willian Farias cabeceia sobre o gol.

33 – Bryan cruza. André Lima cabeceia no centro. Felipe Alves segura.

38 – Falta frontal. André Lima bate quase no centro. Felipe Alves espalma.

41 – Contra-ataque. Cirino dispara e rola para Marcinho, na cara do gol. Ele não alcança a bola.

46 – Gol do Atlético. Wellington puxa o contra-ataque e toca para Renan Lodi, que invade a área e chuta forte. O goleiro espalma. Wellington pega o rebote e chuta.

Segundo tempo

4 – Wellington lança. Pablo recebe nas costas da defesa e parte livre, mas se enrola com a bola e perde boa chance.

11 – Veiga lança. Marcinho parte livre, mas demora para definir e cai ao dividir com os zagueiros. Ele pede pênalti.

24 – Gol do Atlético. Renan Lodi enfia. Nikão recebe na ponta-esquerda e cruza. Pablo cabeceia.

26 – Nikão toca para Renan Lodi, que invade a área e chuta perto, ao lado.