Concurso da Mega-Sena acumula premiação principal

Agência Brasil

Não houve acertador para o prêmio principal no concurso 2083 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado neste sábado (29) à noite em Palmas (PR). As dezenas sorteadas foram: 01- 18 - 19 - 33- 56 – 60.

Com isso, o prêmio previsto de R$ 3 milhões acumulou. De acordo com a Caixa, a estimativa para o concurso 2084, que será realizado na próxima quarta-feira (3), é de pagar R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A Quina teve 80 vencedoras e cada apostador vai receber R$ 18.316,40. A quadra vai pagar R$ 531,97 a cada um dos 3.935 acertadores.