Corinthians confirma acerto com Carille e espera anunciá-lo até sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Carille, 45, está de volta ao Corinthians. Sete meses após deixar o clube rumo ao Al Wehda, da Arábia Saudita, o técnico foi repatriado pelo time paulista para substituir Jair Ventura, 39, demitido na segunda-feira (3), um dia após o término do Campeonato Brasileiro.

À reportagem, o diretor de futebol da equipe alvinegra, Duílio Monteiro Alves, confirmou o acerto com o treinador e disse que o anúncio oficial deverá ser feito até sábado (8). O clube vai pagar a multa rescisória do técnico.

"A negociação está muito adiantada. Estamos esperando alguns detalhes, que estamos resolvendo hoje mesmo [sexta, 7]. Então, nossa expectativa é anunciar hoje ou até amanhã", afirmou o dirigente. "Existe uma multa contratual, a gente não fala em valores, mas o Corinthians vai cumprir o contrato dele fazendo o pagamento dessa multa", acrescentou.

Para tirar Carille do Al Wehda, o Corinthians vai desembolsar cerca de US$ 750 mil (R$ 2,9 milhões), valor previsto como multa no contrato do treinador com o título árabe.

Ainda de acordo com Duílio, o técnico já tem participado planejamento do Corinthians para 2019.

"Ainda falta alguns detalhes, mas a partir do momento em que chegamos a um acordo com ele [Carille], a gente passou a conversar com sobre o planejamento. Lógico que ele tem a função dele lá como treinador, a gente tem muito cuidado com isso para que ele saia e deixe a porta aberta, como ele deixou aqui no Corinthians", afirmou o diretor.

Em sua volta ao Parque São Jorge, Fábio Carille terá a missão de resgatar os bons resultados que o time conseguiu sob o seu comando.

Com Jair Ventura à frente da equipe, o time alvinegro ficou apenas na 13ª colocação do último Campeonato Brasileiro e brigou até a penúltima rodada para evitar o risco de um novo rebaixamento.

Foi um cenário bem diferente daquele deixado por Carille. Efetivado como técnico do Corinthians em dezembro de 2016, o ex-auxiliar iniciou sua jornada no ano seguinte e comandou a equipe em 104 jogos, com 55 vitórias, 30 empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 62,5%, rendimento que o levou as conquistas do bicampeonato paulista (2017 e 2018) e do Brasileiro de 2017.

Ex-auxiliar de Tite, em quem sempre espelhou o seu trabalho, Carille resgatou o estilo de futebol com o qual torcida corintiana mais se identifica: armou um forte sistema defensivo e um ataque cirúrgico.

O maior reflexo dessa filosofia de jogo ocorreu no primeiro turno do Nacional de 2017, quando o Corinthians passou 19 jogos invicto, com 14 vitórias e 5 empates, desempenho fundamental para a confirmação do título no fim da temporada.

Quando o técnico se transferiu para o Al Wehda, já em maio deste ano, a diretoria corintiana tentou repetiu a fórmula que deu certo com ele e efetivou o então auxiliar Osmar Loss (43). Em 25 jogos, ele teve aproveitamento de 46,6%, com dez vitórias, cinco empates e dez derrotas, duas delas nas oitavas de final da Libertadores, diante do Colo Colo, que resultaram na eliminação do Corinthians.

Foi justamente a queda diante dos chilenos que provocou a demissão de Loss em setembro, quando o time paulista foi buscar Ventura.

Nesta segunda passagem, o treinador carregará uma pressão diferente daquela que teve quando assumiu o time alvinegro pela primeira vez. Além de não ser mais uma aposta, defenderá a marca de ter o terceiro melhor aproveitamento entre os técnicos corintianos nesta década, com 62,5%, abaixo apenas de Tite (69,8%, entre 2015 e 2016) e Mano Menezes (64,5%, entre 2008 e 2010).

Isso, porém, não será nada fácil com o atual elenco alvinegro. Desde a conquista do Brasileiro de 2017, o time passou por um desmanche. Seis titulares daquela campanha vitoriosa deixaram o clube: Pablo, Balbuena, Arana, Rodriguinho, Maycon e Jô. As peças de reposição não deram conta do recado, tanto que a equipe alvinegra lutou para não cair este ano.

Justamente por causa disso a torcida não está satisfeita apenas com o retorno de Carille. Os corintianos esperam por reforços, algo que será difícil para o clube buscar em grande quantidade, uma vez que a dívida atual do Corinthians superou os R$ 500 milhões neste semestre. Este valor não contabiliza o financiamento do Itaquerão, com dívida na casa de R$ 1,2 bilhão.