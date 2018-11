Corinthians perde para Cruzeiro e segue próximo da zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não foi uma noite que o corintiano gostará de se lembrar. Em reedição da final da Copa do Brasil, o Corinthians foi até o Mineirão, nesta quarta-feira (14), e saiu derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.

O revés pode fazer o time de Jair Ventura acabar a 34ª rodada apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento, caso a Chapecoense não perca do Botafogo nesta quinta (15).

Agora, o Corinthians chega a quatro jogos sem vitória, sendo três deles com derrota.

Além disso, o treinador perderá o volante Douglas para a próxima partida. Ele foi expulso após fazer falta em Fred e tomar o segundo amarelo, ainda no final da primeira etapa.

O gol da vitória do Cruzeiro saiu no começo da partida. Aos 14min, Fred arrancou pelo lado direito do ataque e fez a assistência perfeita para David, que, já dentro da área, tocou por cima de Cássio.

O Corinthians ainda teve duas boas oportunidades no começo do segundo tempo, mas parou em defesas incríveis de Fábio, em cabeceio de Danilo Avelar e em chute de Thiaguinho.

Para tentar respirar aliviado no Brasileiro, o Corinthians receberá o Vasco no próximo sábado (17), às 19h. O jogo vale briga direta contra o descenso, pois a equipe carioca, em 14ª, está apenas um ponto atrás dos paulistas.

CRUZEIRO

Fábio; Ezequiel, Manoel, Léo, Egídio; Lucas Romero, Lucas Silva, Robinho (Robinho), Mancuello (Patrick); David, Fred. T.: Sidnei Lobo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Jadson (Mateus Vital), Pedrinho, Romero; Danilo (Thiaguinho). T.: Jair Ventura

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões Amarelos: Robinho, Fred (Cruzeiro); Douglas, Romero (Corinthians)

Cartão Vermelho: Douglas (Corinthians)

Gol: David, aos 14 minutos do primeiro tempo