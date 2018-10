Coritiba mostra garra, mas fica no empate com o CSA e vê o acesso distante

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o CSA, nessa terça-feira (dia 16) à noite, no Couto Pereira, pela 32ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou na 8ª colocação, com 45 pontos. A equipe alagoana aparece na 4ª posição, com 51 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool. A chance de terminar a competição no G4 reduz consideravelmente após esse empate e o acesso fica mais distante.

Em relação ao desempenho, o Coritiba soube se adaptar ao gramado e ganhou a maioria das disputas físicas. Foi uma atuação marcada pela garra e concentração dos jogadores. O campo estava encharcado devido à chuva intensa em Curitiba nos últimos dias e não permitiu trocas de passes rasteiros. A bola longa era o único recurso viável. E o Coxa teve bom desempenho nesse quesito. No total, foram oito boas jogadas ofensivas do time paranaense contra três do CSA. A vitória só não veio por falta de precisão nas finalizações e pela grande atuação do goleiro adversário.

Depois do jogo, o atacante Walter, do CSA, ex-Atlético-PR, provocou o adversário. "O Coritiba já era! Não vai mais para a Série A", declarou, em entrevistas ainda no gramado do Couto Pereira.

- Foto: Geraldo Bubniak

TÉCNICO

Argel Fucks completou cinco jogos no comando do Coritiba, agora com duas vitórias e três empates.

Já o CSA soma uma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos seis jogos.

ESCALAÇÕES

O desfalque no Coritiba era o meia Jean Carlos, suspenso. O centroavante Alecsandro, recuperado de problemas musculares, voltou a ser titular. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três tinha Guilherme (direita), Chiquinho (centro) e Guilherme Parede (esquerda).



O CSA não tinha o meia Juan, 36 anos, ex-Coritiba em 2015 e 2016. Ele estava suspenso, assim como o meia Pio. Outra baixas eram o atacante Jhon Cley, lesionado, e o centroavante Alemão, devolvido ao Paraná Clube. O esquema tático da equipe também foi o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O campo estava encharcado devido à chuva intensa em Curitiba nos últimos dias. Era quase impossível trocar passes rasteiros, já que a bola parava nas poças. Com isso, os jogadores usaram e abusaram dos lançamentos. A bola longa funcionou. Aos 8, Walter (ex-Atlético-PR) recebeu lançamento e ajeitou para Didira chutar de fora da área: CSA 1 a 0. O Coxa levou um minuto para empatar. Leandro Silva lançou, Guilherme Parede brigou na área e rolou para Chiquinho chutar: 1 a 1. Depois disso, o Coritiba foi melhor que o adversário e criou quatro boas jogadas ofensivas. O CSA só teve um lance de perigo.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o mesmo cenário. Melhor adaptado ao jogo de bolas altas e disputa física, o Coritib seguiu dominando e com as melhores chances. Aos 15, Argel trocou de centroavante: saiu Alecsandro e entrou Bruno Moraes. A pressão do Coxa continuou. Aos 28, saiu o volante Simião e entrou o meia Yan Sasse. Aos 37, troca no meio-campo: saiu Chiquinho e entrou Carlos Eduardo.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 16 finalizações (8 certas), 49% de posse de bola, 79% de eficiência nos passes e 14 escanteios. O CSA somou 16 finalizações (5 certas), 51% de posse de bola, 86% de eficiência nos passes e 2 escanteios. Os números são do Footstats.

CORITIBA 1 x 1 CSA

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Simião (Yan Sasse); Guilherme Parede, Chiquinho (Carlos Eduardo) e Guilherme; Alecsandro (Bruno Moraes). Técnico: Argel Fucks

CSA: Lucas Frigeri; Celsinho, Matheus Lopes, Leandro Souza e Rafinha (Rubens); Yuri e Darwan; Didira, Daniel Costa (Echeverría) e Hugo Cabral (Xandão); Walter. Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Didira (8-1º), Chiquinho (9-1º),

Cartões amarelos: Alecsandro, Alan Costa, Leandro Silva (CFC). Didira, Daniel Costa, Lucas Frigeri (CSA)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público: 3.161 pagantes

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Gol do CSA. Lançamento. Walter ajeita com o peito para Didira chutar da meia-lua. A bola vai no ângulo.

9 – Gol do Coritiba. Lançamento. Guilherme Parede recebe na área e rola para Chiquinho fuzilar.

13 – Falta de longa distância. Chiquinho chuta forte. O goleiro espalma. Guilherme pega o rebote e chuta. O goleiro defende.

14 – Leandro Silva cruza. Vitor Carvalho cabeceia perto, ao lado.

21 – Alecsandro recebe na área, ajeita no peito e chuta. O goleiro defende.

26 – Guilherme cobra escanteio. Alan Costa cabeceia no cantinho. O goleiro faz grande defesa.

Segundo tempo

13 – Falta no meio-campo. Guilherme lança para área. O goleiro tira de soco. Rafael Lima pega o rebote e tenta o gol por cobertura. A bola vai ao lado.

19 – Escanteio. Guilherme cruza. Alan Costa cabeceia perto, ao lado.

21 – Falta. Guilherme lança. A bola sobra para Rafael Lima, que chuta. O goleiro espalma.

28 – Rubens chuta de fora da área. Wilson espalma.

29 – Escanteio. A bola chega até Walter, que chuta forte. Wilson rebate.