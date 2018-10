Coritiba vê ‘reabilitação’ de jogadores, que elogiam Argel

Redação Bem Paraná

Quando o técnico Argel chegou ao Coritiba, havia jogadores que não estavam sendo utilizados, casos do zagueiro Alan Costa, do volante Simião e do atacante Alecsandro. Todos eles ganharam oportunidades com a mudança no comando. A “reabilitação” foi comentada por Simião nesta sexta-feira (19).

“Nunca tinha passado por isso (afastamento). Acontece, paciência. Soube esperar meu momento, trabalhar e esperar nova oportunidade”, disse Simião, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. “Agradeço ao Argel, me ajudou a passar por esse momento. Eu, Alan, Alecsandro, Alvarenga, estamos todos trabalhando”, citou. “O Argel passou confiança para todos. Foi importante para mim e para o grupo”.

Simião também falou sobre o momento do time, que se complicou no retorno à primeira divisão. Após dois empates nas duas últimas rodadas, o Coritiba aparece seis pontos atrás do CSA, o 4º colocado. Faltam seis rodadas para o fim da Série B. “Basta acreditar. Tudo na vida é questão de acreditar. O primeiro passo para a vitória é você acreditar. Se você não acreditar, você não deu o primeiro passo”, disse ele. “E você só sobe uma escada passando pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau pra mim é acreditar”.

O próximo jogo do Coritiba é contra o Paysandu, no dia 27, fora de casa. Depois, os adversários serão Guarani (em casa), São Bento (fora), Goiás (em casa), Ponte Preta (fora) e Fortaleza (em casa). Segundo o jogador, a ordem é pensar uma partida de cada vez. “Não existe Guarani se não vencer o Paysandu”, falou Simião. “Precisamos ter atenção no dia do jogo pra que a gente faça um grande resultado. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo. Cada jogo tem a sua história”, terminou.