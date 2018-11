Corrida do Tingui terá parte da renda revertida para comunidades carentes

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Com o lema “Correr faz a diferença”, a Corrida do Tingui - a mais antiga prova de rua de Curitiba - terá uma novidade em sua 23ª edição: o atleta participante contribui com a causa da organização internacional TETO que promove o engajamento comunitário em comunidades pobres da região de Curitiba. “A cada inscrição, a Global Vita Sports vai doar R$5 para o TETO, uma organização presente em 19 países da América Latina e Caribe e atua em defesa do direito de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social terem uma moradia digna. O objetivo, com a renda arrecada pela prova, contribuir para construção de casas que acontece por meio do engajamento comunitário e da mobilização de jovens voluntários. Esse é um incentivo a mais para participar da tradicional Corrida do Tingui”, destaca Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita Sports.

A 23ª edição da Corrida do Tingui acontece no domingo (2), a partir das 7h, no Parque Tingui. A prova terá as opções de 5k e 10 k, Corrida Kids e uma novidade: uma caminhada pet de 2K que pretende reunir pets e tutores em torno da prática de uma atividade física.

Corrida desafiante para fechar a temporada

Realizada sempre no mês de dezembro, a Corrida do Tingui é marcada por subidas que desafiam os corredores sempre no final da temporada esportiva. “É uma prova tradicional, com realização ininterrupta por mais de 20 anos. É uma corrida festiva que encerra a temporada de corridas de rua de Curitiba em 2018 em grande estilo”, lembra Trauczynski.

23ª Corrida do Tingui – Correr Faz a Diferença

Quando/onde – 2 de dezembro de 2017 – Parque Tingui – Curitiba-PR

Horários:

· 7h - Largada dos 5km e 10km

· 8h30 - Largada da Corrida Kids

· 9h - Largada da Caminhada Pet

Inscrições e informações: https://www.ticketagora.com.br/e/23-Corrida-Do-Tingui--2018-5333