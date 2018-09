Curitiba Cult completa 5 anos

Esta sexta-feira (21) é um dia muito especial para o pessoal que escreve esta página há alguns meses. É o dia e que o Curitiba Cult, o maior portal de cultura do sul do País, completa cinco anos de existência.

Surgimos em 2013 no curso de jornalismo da Universidade Positivo. Éramos apenas um grupo de amigos que gostavam de falar de cultura. De lá para cá, viramos uma página no Facebook, seguimos para um site, preenchemos outras redes sociais e hoje estamos no impresso com participação semanal no Bem Paraná. Somando todas as nossas plataformas, nossos números passam de 5 milhões mensalmente.

Somos ao todo mais de 6 pessoas que se ajudam diariamente na produção de materiais dos mais diversos tipos: impresso, online, redes sociais e projetando ações futuras.

Os números em cinco anos são enormes e mostram a força que conseguimos alcançar. Totalizamos mais de 1.800 dias no ar. Já recebemos mais de 6 milhões de visitas no site. Atingimos públicos distintos e vizinhos de cidade, estado e até país. Já fomos pautas em revistas, programas de TV, rádios e portais nacionais. Já pautamos vários portais. Já anunciamos vários shows internacionais em primeira mão: Maroon 5, Ed Sheeran e John Mayer que confirmem isso.

Desde o último ano, produzimos e apoiamos mais de 150 eventos em Curitiba. Foram festas, teatros e shows nacionais e internacionais. Ed Sheeran, Maroon 5, John Mayer, Dulce Maria, Paulo Gustavo, Maria Gadú e Sandy foram alguns dos nomes que tivemos o orgulho de apoiar.

Em junho, fizemos uma comemoração e realizamos uma festa com três grandes nomes da música pop nacional: a nossa querida curitibana Jenni Mosello, o cantor Jão e a drag que é arraso na voz: Gloria Groove.

De alguma forma, durante os cinco anos, chegamos até você. Chegamos e você ficou. Agora, convidamos você para comemorar conosco. Fica! Nossos 5 anos são um marco que celebraremos juntos.

Comemoração extra

Como comemorar nunca é demais, na noite de hoje, a partir das 22h, comemoraremos no James Bar, com a festa NEON. Vai rolar muitas promoções e ações em parceria com a gravadora Universal Music Brasil.

Tribaltech traz grandes nomes e tecnologia a Curitiba

A TribalTech, tradicional festival de cultura alternativa e de música eletrônica do Sul do Brasil, está em contagem regressiva para a edição de 2018. Serão sete palcos: TribalTech, TimeTech, SuperCool, Organic Beat, 3DTTRIP e 351, além de uma pista secreta, e contará com 70 atrações musicais, como a da banda Planet Hemp, Mano Brown, Boogie Naipe e Karol Conka.

A edição Enlighten da TribalTech ocorre amanhã, a partir das 14 horas, na Usina 5, um dos mais novos espaços para eventos multiculturais de Curitiba.

Entre as principais mudanças da edição deste ano, está o palco destinado a vertentes do psy-trance. Desta vez, ele se chamará 3DTTRIP e será montado em uma área aberta, com a tenda psicodélica e o sistema de som 3D, que o VuuV Festival apresentou em 2012, quando assinou a pista. O Organic Beat, palco destinado às bandas, também será montado em um espaço mais amplo, e terá nova estrutura. No palco principal, o techno dá o tom, pelas mãos de grandes artistas internacionais como Ben Klock, Len Faki e Dubfire, além da presença de Guy Gerber e Solardo que garantirá diversidade à pista. Os palcos Timetech e SuperCool, terão seleção de nomes conceituais do cenário techno e house e deverá surpreender os ouvidos mais apurados: Modeselektor, Vera, Fred P e Medlar são apenas alguns dos destaques internacionais.

Os ingressos até o fechamento desta edição estavam à venda a partir de R$160.

Palco principal da TribalTech Enlighten contará com o maior setup de lasers já utilizado na América Latina

A nova jornada foi intitulada Enlighten, fazendo alusão a ideias que vão desde do iluminismo ao filme “2001: Uma Odisseia no Espaço” e recepcionando seu público com a frase “Sejam bem-vindos à Era da Luz”. Fazendo jus a isso o palco principal, que receberá estrelas como Dubfire, Len Faki, Ben Klock, Guy Gerber, contará com o maior setup de lasers já montado em toda a América Latina, com o dobro de equipamentos que recordista anterior.

De acordo com Jeje, um dos criadores do festival, a ideia é criar uma experiência transcendental e única. “Enlighten é o termo em Inglês para “iluminar”, em um sentido cognitivo. O escolhemos para fazer referência aos conceitos do Iluminismo, movimento filosófico que rejeita dogmatismos e doutrinas, propondo uma racionalidade crítica.