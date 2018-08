Curitiba recebe o maior evento de motos do Sul do Brasil no fim de semana. Veja a programação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com um misto de música boa, competições, exposições e novidades da indústria, o BMS Motorcycle é um verdadeiro parque de diversão e negócios para os amantes de motos. O evento acontece entre os dias 17 e 19 de agosto em Curitiba e reúne as maiores marcas de motos e acessórios do mercado nacional.

Considerado o principal encontro do mundo das motos no sul do país, a quarta edição do BMS traz inúmeras atrações como o Wall of Death (Muro da Morte), onde três motos realizam acrobacias em um ângulo de 90º, desafiando as leis da gravidade.

Mas, o BMS também movimenta os negócios locais, estendendo a visibilidade das marcas paranaenses ao cenário nacional, como a MXF Motors. A empresa curitibana apresenta seus lançamentos e produtos para os motociclistas. “É uma honra levar nossa marca e participar de um evento incrível como esse”, conta João Henrique Montani, proprietário da MXF Motors.

A montadora estará com dois espaços distintos no evento. Um deles é externo e exclusivo para exposição da linha de motocicletas, quadriciclos e acessórios off-road, onde haverá uma interação direta com o público, tanto adulto quanto infantil. Já o segundo espaço, local que concentrará os grandes customizadores de motocicletas, a MXF apresentará as baterias MOTOBATT, um produto americano premium e inovador, distribuído em mais de 60 países do mundo com distribuição exclusiva da empresa há 5 anos no Brasil.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento www.bmsmotorcycle.com.br.

Confira a programação:

Sexta-Feira (17/08)

14h – Abertura Pista de Skate Abertura Pista de Dirty Track – Treino Equipes Oficiais 16h – Apresentação com DJ Rafael Trucker (BMS Lounge) Show com Blues & Destilado Duo (Palco Principal) 17h – Globo da Morte 18h – Wall of Death (Muro da Morte) Treino Safe Rider 18h30 – Show com Nola Soul (Palco Principal) 19h – Wheeling Pista Dirty Track – Tomada de Tempo 20h – Wall Of Death (Muro da Morte) 20h30 – Pista de Dirty Track – Bateria MXF Show com a banda The Secret Society (Palco Principal)

Sábado (18/08)

11h – Abertura Pista de Skate Competição Safe Rider Pista de Dirty Track – Treino Equipes Oficiais Pista de Velocross – Treino Oficial Show com o músico Davi Henn (Palco Principal) 11h30 – Wheeling 12h00 – Show com a dupla Ricardo Maranhão & Indiara (Palco Principal) 12h45 – Globo da Morte 13h15 – Show com Anne Glober & Zé Nelson (Palco Principal) 14h – Wall of Death (Muro da Morte) 14h30 – Show com a banda Maderame (Palco Principal) 15h – Pista de Dirty Track – Bateria Eliminatória 15h30 – Pista de Skate – Apresentação de Atletas Show com a banda Let`s Core (Palco Skate) 16h – Globo da Morte Apresentação DJ Schasko (BMS Lounge) 16h30 – Pista de Skate – Best Trick 16h45 – Pista de Velocross – Bateria VX2 17h – Pista de Dirty Track – Bateria de Motos Antigas 17h30 – Wall of Death (Muro da Morte) 18h – Pista de Skate Aberta Show com a banda Carne de Onça 18h15 – Wheeling 18h30 – Pista de Velocross – Bateria 230 CC 18h45 – Globo da Morte 19h – Pista Dirty Track – Bateria Ducati Pista de Velocross – Bateria VX Feminina 19h30 – Wall of Death (Muro da Morte) Pista de Velocross – Bateria Força Livre 19h45 – Pista de Velocross – Bateria VC Pró 20h – Pista de Dirty Track – Bateria MXF Show com a banda O Bardo e o Banjo 21h – Wall of Death (Muro da Morte)

Domingo (19/08)

11h – Abertura Pista de Skate Pista de Dirty Track – Treino Equipes Oficias Pista de Velocross – Treino Oficial 11h30 – Wheeling Show com a banda O Lendário Chucrobillyman (Palco Principal) 12h30 – Wall of Death (Muro da Morte) Globo da Morte 13h – Competição Marcha Lenta pista Dirty Track – Bateria Repescagem Show com o trio Little Wilson (Palco Principal) 14h – Wall Of Death (Muro da Morte) 14h30 – Globo da Morte Pista de Skate – Apresentação de Atletas Pista de Dirty Track – Bateria Semi-Final Show com a Banda Darua (Palco Skate) 15h – Show com a banda Gretchen Cadillac (Palco Principal) Apresentação DJ Murillo Mongelo (BMS Lounge) 15h15 – Pista de Skate – Best Trick Pista de Dirty Track – Bateria Final 16h – Globo da Morte Pista de Dirty Track – Premiação Pista de Velocross – Bateria XV2 16h30 – Pista de Skate Aberta Show com Gringos Washboard (Palco Principal) 16h45 – Wheeling 17h30 – Wall of Death Pista de Velocross – Bateria 230cc 18h – Pista de Velocross – Bateria VC Feminina Show com a banda Hillbilly Rawhide (Palco Principal) 18h15 – Wheeling 18h30 – Pista de Velocross – Bateria Força Livre Nacional 18h45 – Pista de Velocros – Bateria VX Pró 19h – Wall of Death (Muro da Morte)

Serviço:

BMS Motorcycle 2018

Data: De 17 até 19 de agosto

Horários: 17 de agosto das 14 às 22 horas / 18 de agosto das 11 às 22 horas / 19 de agosto das 11 às 20 horas

Ingressos: R$30,00 ou R$45,00 para os três dias de evento. Combo família (sábado/domingo): Compre 4 pague 3 ingressos. Crianças até 12 anos não pagam.

Local: Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 2 – 192 – Prado Velho) | Curitiba