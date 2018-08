Curitiba tem temperatura de 9ºC no fim de tarde desta quarta, mas sensação de 7ºC

Da Redação Bem Paraná com sites

Faz muito frio neste fim de tarde de quarta-feira (1) em Curitiba. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), às 17h30 fazi 9,1ºc na Capital, mas a sensação era de apenas 7ºC. E a tendência é de mais frio durante a noite e madrugada.

Os próximos dias devem ficar geladas em boa parte do Sul do Estado. Na quinta-feira (2), o tempo permanece estável em grande parte do Estado, apenas entre a Serra do Mar o litoral, devido a incursão dos ventos do oceano, o dia permanece com muitas nuvens e chuviscos ocasionais. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas nas regiões da metade sul do Estado.