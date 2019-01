Curitiba terá mais faixas exclusivas para ônibus

Da Redação

Começou a funcionar nesta segunda-feira (21) a faixa exclusiva para ônibus na Rua General Mário Tourinho, na região do Seminário. A mudança de trânsito ocorre no trecho de pouco mais de um quilômetro entre a Avenida Vicente Machado e o Terminal Campina do Siqueira, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento do transporte coletivo. Atualmente os ônibus levam aproximadamente 17 minutos para percorrer essa distância, nos horários de maior movimento.

As faixas exclusivas para ônibus já existem em outras quatro vias da Capital — XV de Novembro, Marechal Deodoro, Conselheiro Laurindo e Desembargador Westphalen — e outras devem ser implantadas. Segundo a Urbs, por meio de sua assessoria, as próximas vias a contar com a faixa exclusiva serão a André de Barros (entre a 24 de Maio e a Desembargador Westphalem), e na Alfredo Bufrem (continuação da Amintas de Barros, entre a Presidente Faria e a General Carneiro).

Nas faixas exclusivas só podem circular ônibus do transporte coletivo. Com a instalação na Mário Tourinho, agora são cerca de 4.750 metros de trechos exclusivos para os ônibus. “O objetivo é beneficiar os cerca de 63 mil passageiros por dia que usam uma das cinco linhas do transporte coletivo que passam por essa extensão da Mário Tourinho diariamente”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella, se referindo aos 89 ônibus das linhas Interbairros II, Capão Raso/Campina do Siqueira, Inter 2, Inter 2 (reforço entre Capão Raso e Campina do Siqueira) e Pinhais/Campo Comprido.

Nos primeiros dias de adaptação, agentes de trânsito vão orientar os motoristas, das 7 às 20 horas. “Nesse primeiro momento, condutores que ainda trafegarem pela faixa exclusiva, ao lado direito da rua, não serão multados, mas serão indicados a obedecer a sinalização de trânsito indicada em placas e na pintura no pavimento”, reforça Rosangela.



Ganho de tempo chega a 45% na Rua XV

As faixas exclusivas para ônibus começaram a ser implantadas em 2014. E a ação tem tido resultado. Na Rua XV, o trecho com a faixa para ônibus tem extensão de 2.564 metros, a mais longa de todas, começa perto do viaduto da Avenida Nossa Senhora da Luz e vai até a Praça Santos Andrade. Neste trecho, segundo dados da Urbs, o ganho tem tempo chega a 45%. Antes da faixa, o tempo médio gasto pelos ônibus neste trajeto era de 13 minutos, e passou para 9 minutos após a implantação da exclusividade. As outras vias também tiveram ganho de tempo, embora menor, mas isso se justifica por terem menor extensão.