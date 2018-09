Curso de teatro da PUCPR apresenta Ciclo de Leituras Dramáticas

Da redação

A Sala Laboratório Laercio Ruffa (Caixa Preta), no Labcom (Laboratório da Escola de Comunicação e Artes) será palco do Ciclo de Leituras Dramáticas 2018 do Curso Bacharelado em Teatro da PUCPR. Hoje, das 19h às 22h, os estudantes do 6º período irão apresentar 10 Leituras Dramáticas com textos de autores clássicos e contemporâneos.

O evento é uma prévia do que vem pela frente como montagem de Projeto final do curso. Primeiro são apresentadas as leituras, depois vem o Curto Teatro (cenas breves) e, no final do próximo semestre, as montagens que são os TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes). “É um processo muito rico, criativo e interessante. Em cada etapa os estudantes podem experimentar linguagens, resultados de suas pesquisas, e têm total liberdade para mudar ou corrigir seus percursos”, comenta o professor Cicero Lira, da disciplina Projeto de Montagem.

Toda a equipe criativa do curso também orienta este processo, como a professora de direção, coordenadora do curso, Silvia Monteiro; o professor de Interpretação, Paulo Vinicius; a professora de produção, Laura Haddad e de expressão vocal, Doris Beraldo. “O suporte dos professores é fundamental para que os grupos se preparem e tenham feedbacks constantes ao longo do processo”, comenta Lira.

SERVIÇO

Ciclo de Leituras Dramáticas 2018

Quando: Hoje, 19h às 22h

Onde: Sala Laboratório Laercio Ruffa (Caixa Preta)

Endereço: BR 116 km 100 – Nº 11848 – Prado Velho (Próximo Havan Linha Verde)

Quanto: Gratuita (ingressos limitados à capacidade da Caixa Preta)