Decor para o Domingo de Páscoa

No próximo domingo, muitas famílias vão se reunir para comemorar a Páscoa e tudo que essa data representa. Os profissionais do escritório PH Arquitetura, André Panatto e Symon Hilgemberg dão dicas para compor a mesa para essa ocasião. Usar uma toalha de mesa com detalhes pascais ou mesmo jogos americanos que remetam ao estilo rústico mais simples que se encaixa perfeitamente nesta data festiva que significa, acima de tudo, uma época de reflexão, perdão e renovação.

Veja fotos de mais três mesas de Páscoa que foram ambientadas na loja Villa Batel Decor e inspire-se!

Mesa da arquiteta Viviane Loyola para a cliente Fernanda Tacla

Mesa das arquitetas Maria Elisa Zagonel e Isis Ferraz Virmond para a cliente Dani Machado

Café & Conteúdo

A Ruffino Acabamentos iniciou um ciclo de cafés da manhã com bate-papo em suas lojas parceiras. A primeira a receber o evento foi a G. Baraldi, que recepcionou um grupo seleto de profissionais para conversar sobre o tema Piso Vinílico e Especificação de Ambientes.

A designer de interiores Claudia Rodrigues, a arquiteta Rosana Risnei, a sócia proprietária da G. Baraldi Adriana Baraldi, a arquiteta Maira Martini e o palestrante da Ruffino Acabamentos Jeferson Vicentini.