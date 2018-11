Defesa oscila no returno do Brasileiro e faz Inter perder pontos

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ao fim do primeiro turno do Brasileiro, o Internacional comemorava o bom desempenho defensivo. O setor de retaguarda era eleito como um dos pilares da boa campanha da equipe gaúcha. Mas foi virar a metade do torneio que a proteção ao gol de Marcelo Lomba ruiu em momentos cruciais.

O empate com o Ceará no último domingo (11), em 1 a 1, foi exemplo de falhas que se repetiram no returno do time colorado. Cuesta recebe um passe apertado, tenta sair jogando e erra. O time da casa retoma a bola e empata a partida que poderia colocar o time de Odair Hellmann a apenas três pontos do líder Palmeiras.

E não foi apenas este. Contra o Santos, há quatro rodadas, a incerteza de Fabiano entre afastar um rebote de Marcelo Lomba ou proteger para defesa mais firme do goleiro permitiu a Gabigol forçar passagem no lance, o que gerou gol contra do lateral da equipe vermelha.

No jogo contra o Atlético-PR, na 32ª rodada, Patrick foi sair driblando, perdeu a bola, e o time rubro-negro marcou. No 28º compromisso colorado no campeonato, contra o Sport, Charles, que tinha acabado de entrar, foi quem errou na saída, e o time pernambucano marcou. No jogo anterior, diante do Vitória, mesmo que o Inter tenha conseguido a virada, Emerson Santos abrira o placar aos baianos com gol contra.

Momentos que não configuram partidas ruins no geral, mas que isoladamente tiveram contribuição direta nos resultados.

"A gente lamenta não ter vencido (o Ceará), tivemos as oportunidades no primeiro tempo para matar o jogo e sofremos o gol de empate. Mas na quinta-feira [15] já tem outra partida importante. Diminuiu um jogo (para o fim do campeonato), mas vamos até o fim assim", disse o volante Edenílson.

O setor defensivo do Inter sofreu com várias trocas, mas, independentemente de quem comece jogando, os erros pontuais têm ocorrido. Tanto que apenas em partidas do returno foram 13 gols sofridos. Mais da metade dos 25 do campeonato inteiro.

Ainda assim, os comandados de Odair Hellmann ostentam a terceira melhor defesa do Brasileirão.

Na próxima quinta, o adversário será o América-MG, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. E a zaga pode mudar caso Rodrigo Moledo, que foi desfalque contra o Ceará, volte após um desconforto muscular.