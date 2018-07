Dior lança bicicleta folhada a ouro de quase R$ 20 mil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está na dúvida se deve comprar uma bicicleta ou um esportivo de luxo? Talvez a Dior tenha a resposta ideal para você.

Isso porque a grife francesa acaba de lançar uma bike folhada a ouro. Não é exatamente o meio de transporte mais econômico, já que o preço do veículo chega a custar quase tanto quanto um carro popular: a bagatela de R$ 18,8 mil.

Construída em parceria com a conterrânea Bogarde, empresa especializada em bicicletas BMX, aquelas destinadas a manobras radicais e corridas em pista de terra, a Homme Gold BMX traz detalhes em ouro no banco, no guidão, nos pedais e no aro das rodas.

Inicialmente, as empresas produzirão apenas cem unidades das bicicletas.