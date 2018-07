Diretor do PSG diz que Neymar decidiu permanecer para a próxima temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar fica no Paris Saint-Germain. Pelo menos é o que assegura Luis Fernandéz, dirigente do clube francês.

Em entrevista à Rádio Marca, o diretor do centro de formação esportiva do PSG disse que o craque brasileiro permanece na França para a temporada 2018-2019, apesar das constantes notícias que o ligam ao Real Madrid.

"Neymar decidiu ficar no PSG, ele tem a gana de permanecer para ganhar mais títulos pelo PSG", declarou o dirigente, que também aproveitou para assegurar o "fico" de outra estrela da equipe.

"Mbappé também fica 100% e tem a vontade de ganhar a Liga dos Campões", afirmou, em referência ao atacante francês de 19 anos, campeão mundial pela França e eleito a revelação da Copa na Rússia.

Criticado pela postura no Mundial, especialmente sobre a questão de faltas e simulações, Neymar não se pronunciou sobre o futuro. O Real Madrid aparecia antes mesmo do início da competição como o possível destino do atacante, após apenas uma temporada de Paris.

O próprio Real Madrid, diante das constantes notícias, emitiu uma nota oficial em que nega qualquer contato para trazer Neymar. O estafe do jogador, em contrapartida, segue sem abordar o assunto publicamente.

Neymar está de férias no Brasil e tem aparecido somente em postagens de amigos nas redes sociais. O jogador dedica-se a descansar, aproveitar a família e também jogar jogos eletrônicos.