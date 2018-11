DJ Chubby Chub se apresenta pela primeira vez em Curitiba

Henrique Romanine, Barulho Curitiba

Willie Sanchez Jr., mais conhecido como Chubby Chub, nasceu no bairro do Bronx, em Nova York, e desde então mergulhou no hip-hop. Isso o levou a abraçar a música como carreira e a se tornar um dos nomes mais disputados no cenário da música internacional. Atuando como DJ oficial de 50 Cent, ele já trabalhou com artistas do quilate de Jay-Z, Mariah Carey, Britney Spears e P. Diddy, e ficou conhecido por misturar diferentes gêneros em suas canções.

Já familiarizado com a cultura brasileira, tendo gravado em uma favela do Rio o clipe do single ‘Come This Way’, o DJ se apresenta pela primeira vez em Curitiba, amanhã, na inauguração da Queen Club, nova casa noturna da capital, localizada na Alameda Cabral, no bairro São Francisco.

No bate-papo que você confere a seguir, Chubby conta sobre o início de sua ligação com o funk brasileiro, sobre parcerias musicais, entre outros assuntos.

