Dois apostadores dividem prêmio da Mega-Sena e faturam R$ 22 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2.074 da Mega-Sena. Os bilhetes de Passos (MG) e de São Sebastião (SP), vão render o prêmio de R$ 22.327.541,33 para cada um. Os números sorteados neste sábado (1º), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 08, 18, 23, 37, 42 e 58. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 20 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 22.327.541,33

Quina - 5 números acertados - 172 apostas ganhadoras, R$ 19.405,99

Quadra - 4 números acertados - 8812 apostas ganhadoras, R$ 541,11

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.766 da Quina. Os números sorteados neste sábado (1º), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 16, 18, 41, 43 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 87 apostas ganhadoras, R$ 4.308,76

Terno - 3 números acertados - 4427 apostas ganhadoras, R$ 127,33

Duque - 2 números acertados - 115655 apostas ganhadoras, R$ 2,68

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.226 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (1º), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 06, 19, 43, 69, 70, 74 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 6,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 25.485,79

5 números acertados - 192 apostas ganhadoras, R$ 758,50

4 números acertados - 3417 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 32490 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.834 da Dupla-Sena. Os números sortados neste sábado (1º), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 03, 08, 12, 22, 33 e 50; 2º sorteio - 02, 16, 21, 23, 24 e 37. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 4,4 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 3.419,16

Quadra - 4 números acertados - 1025 apostas ganhadoras R$ 72,43

Terno - 3 números acertados - 19778 apostas ganhadoras R$ 1,87

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 4.497,51

Quadra - 4 números acertados - 881 apostas ganhadoras R$ 84,27

Terno - 3 números acertados - 17163 apostas ganhadoras R$ 2,16

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.315, realizado neste sábado (1º), em São José do Cedro (SC).

1º bilhete - 30105 - 700.000,00

2º bilhete - 64943 - 28.000,00

3º bilhete - 20527 - 26.000,00

4º bilhete - 22476 - 22.000,00

5º bilhete - 66773 - 20.040,00