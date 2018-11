Doze jogadores ex-Coritiba estão no G5 da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está em 12º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro e não tem mais chances de conseguir o acesso para a primeira divisão em 2018. Os 39 jogadores que atuaram pelo Coxa na competição fracassaram na tarefa de devolver o clube à Série A. No entanto, outros 12 atletas que passaram pelo clube alviverde estão próximos do acesso.

Os cinco primeiros colocados da Série B têm juntos 12 atletas que já atuaram no Coritiba. O principal reduto é o Londrina, com sete atletas com o Coxa no currículo. Entre os cinco primeiros colocados, o único sem nenhum ex-Coritiba é o Goiás.

LONDRINA

Leandro Almeida, zagueiro, 31 anos, Coritiba de 2013 a 2015

Dirceu, zagueiro, 30 anos, Coritiba de 2007 a 2010, e 2012

Luizão, zagueiro, 28 anos, Coritiba 2017

João Paulo, volante, 33 anos, Coritiba de 2015 a 2018

Germano, volante, 37 anos, Coritiba em 2013

Dudu, meia, 27 anos, Coritiba de 2008 a 2016

Paulinho Moccelin, ponta, 25 anos, Coritiba em 2015

AVAÍ

Marquinhos, meia, 37 anos, Coritiba em 2005

Martinuccio, meia, 30 anos, Coritiba em 2014

CSA

Juan, meia/lateral, 36 anos, Coritiba em 2015 e 2016

Neto Berola, ponta, 30 anos, Coritiba em 2017

FORTALEZA

Getterson, ponta, 27 anos, Coritiba em 2017