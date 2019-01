Editorial do ‘The New York Times’ diz que Bolsonaro tem 'performance triste'

Em editorial nesta semana, o jornal norte-americano The New York Times voltou a destacar negativamente o agora presidente brasileiro Jairo Bolsonaro (PSL). É o primeiro texto feito após o político já eleito. No segundo semestre de 2018, o jornal dedicou ao menos uma vez por mês espaço que expressa opinião do veículo para expor seu ponto de vista a respeito de Bolsonaro.

Veja mais AQUI, no blog do Narley Resende.