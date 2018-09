Em ascensão, Atlético enfrenta tabu histórico contra time em queda na tabela

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense entra em campo nesta quinta-feira (dia 13) às 20 horas, na Arena Condá, em partida adiada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra a Chapecoense, que defende um tabu histórico. A equipe catarinense nunca perdeu como mandante para o time paranaense.

Foram seis partidas entre eles em Chapecó, com duas vitórias da equipe catarinense (em 1978 e 2014) e quatro empates (dois em 2016, um em 2015 e outro em 2017).

No Brasileirão 2018, a Chapecoense só perdeu uma partida em casa. Foi para o Palmeiras, por 2 a 1, há dez dias. Nos demais jogos como mandante, o time catarinense somou quatro vitórias e cinco empates.

Já o Atlético ainda não venceu fora de casa na competição, com cinco empates e sete derrotas.

FASES

Se o histórico pesa contra o Furacão, o momento é favorável. O time paranaense é o sétimo melhor do Brasileirão no período pós-Copa do Mundo. Foram cinco vitórias, três empates e três derrotas nesse período. Já a Chapecoense tem a terceira pior campanha da competição nesse período (pós-Copa), com uma vitória, cinco empates e cinco derrotas.

