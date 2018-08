Em competições internacionais, Atlético tem vantagem gigante sobre Coxa e Paraná

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense é a maior potência do futebol paranaense em competições internacionais. O clube tem números superiores que os maiores rivais, Coritiba e Paraná Clube, em todos os quesitos.

Considerando apenas as competições oficiais, o Atlético já acumulou 35 vitórias na história. Juntos, Coritiba e Paraná somam 16 vitórias (9 do Coxa e 7 do Tricolor da Vila).

O rubro-negro é quem mais participou de torneios estrangeiros oficiais. Foram cinco Libertadores e sete edições da Copa Sul-Americana, com um total de 12 participações em torneios da Conmebol – a Confederação Sul-Americana de Futebol. Juntos, Coritiba e Paraná somam 11 edições.

DESEMEPENHO INTERNACIONAL

Em competições oficiais

Clube Torneios vitórias empates derrotas aproveitamento Atlético 12 35 14 27 52,50% Coritiba 7 9 7 12 40,40% Paraná 4 7 2 9 42,60%

Na Libertadores

Clube Torneios vitórias empates derrotas Atlético 5 23 8 17 Coritiba 2 4 5 3 Paraná 1 4 2 4

Copa Sul-Americana + Copa Conmebol*

Clube Torneios vitórias empates derrotas Atlético 7 12 6 10 Coritiba 5 5 2 9 Paraná 3 3 0 5

*O Paraná disputou a Copa Conmebol de 1999. Coritiba e Atlético só jogaram a Sul-Americana

No entanto, o Atlético não tem um número maior de vitórias apenas por ter disputado mais edições. A média de desempenho é bem superior. O Furacão teve aproveitamento de 52,5% de pontos nessas 12 competições internacionais. O Coritiba somou 40,4% dos pontos que disputou e o Paraná, 42,6%.

O Atlético também conseguiu as melhores campanhas nesses torneios. Foi vice da Libertadores 2005 (perdeu para o São Paulo na final) e chegou até a semifinal da Sul-Americana 2006 (eliminado pelo Pachuca-MEX).

O Coritiba nunca passou da fase de grupos da Libertadores. Caiu em 1986 e em 2004. Na Sul-Americana, chegou até as quartas de final em 2016, quando acabou derrotado pelo Atlético Nacional, de Medellín (Colômbia).

O Paraná foi até às oitavas de final na única Libertadores que disputou, em 2007. A eliminação ocorreu diante do Libertad, do Paraguai. Na Sul-Americana, caiu fora já na primeira fase nas duas participações – perdeu para o Atlético-PR em 2006 e para o Santos em 2004. Em 1999, o Tricolor da Vila Capanema disputou a Copa Conmebol, competição que durou de 1992 e 1999. Na primeira fase, eliminou o San Lorenzo, do Paraguai, e avançou às quartas de final, quando acabou perdendo para o Talleres, da Argentina, na decisão por pênaltis.

ATLÉTICO CONTRA A DUPLA PARATIBA

Participações

Atlético 12 = 5 Libertadores + 7 Sul-Americanas

Paratiba 11 = 3 Libertadores + 7 Sul-Americanas + 1 Copa Conmebol

Vitórias

Atlético 35

Paratiba 16

Aproveitamento de pontos

Atlético 52,5%

Paratiba 41,3%

Resumo

Atlético 119 pontos 76 jogos

Paratiba 57 pontos em 46 jogos

Melhores campanhas

Atlético na Libertadores: vice em 2005

Atlético na Sul-Americana: semifinal em 2006

Coritiba na Libertadores: fase de grupos

Coritiba na Sul-Americana: quartas em 2016

Paraná na Libertadores: oitavas em 2007

Paraná na Sul-Americana: 1ª fase (2004 e 2006)

Paraná na Copa Conmebol: quartas (1999)