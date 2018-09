Em premiação, Fernanda Montenegro é homenageada por colega de 'Central do Brasil'

Folhapress

SÃO PAULO. SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro foi homenageada no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A cerimônia, que é organizada pela Academia Brasileira de Cinema, aconteceu na noite desta terça-feira (18).

A homenagem foi feita por Vinicius Oliveira, com quem a atriz contracenou no filme "Central do Brasil", de 1998. O ator recitou um cordel de Bráulio Bessa.

Um dos últimos trabalhos de Oliveira foi no filme "Boi Neon", de Gabriel Mascaro, que ganhou menção honrosa no festival de Toronto e foi premiado no festival de Veneza, em 2015. Os diretores Cacá Diegues e Zelito Viana e o produtor Luiz Carlos Barreto subiram ao palco para entregar o troféu à atriz.

"Bingo - O Rei das Manhãs", filme que recria a vida do ator que encarnou o palhaço Bozo, foi vencedor em oito categorias.

O longa de Daniel Rezende recebeu o troféu Grande Otelo de Melhor Longa-metragem de Ficção, Montagem de Ficção, Figurino, Maquiagem, Direção de Arte, Voto Popular - Melhor Longa-Metragem de Ficção, Ator Coadjuvante (Augusto Madeira) e Melhor Ator (Vladimir Brichta).

No ano passado, "Bingo" foi nomeado por comissão da Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar de 2018, mas não ficou entre os finalistas —entre os quais figurava o chileno "Uma Mulher Fantástica", que levou a estatueta.

O longa chileno, que conta a história de uma garçonete transexual, levou o prêmio de Melhor Longa-Metragem Estrangeiro.

"A Glória e a Graça", que traz Carolina Ferraz no papel de uma travesti, ganhou nas categorias Melhor Atriz Coadjuvante (Sandra Corvelloni), Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Fotografia.

"Divinas Divas", dirigido por Leandro Leal, também traz a temática LGBT, ganhou o prêmio de Mlhor Longa-Metragem Documentário.

Maria Ribeiro foi escolhida como Melhor Atriz pelo filme "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky, que também levou o prêmio de Melhor Direção.