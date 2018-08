Escolas se reúnem em Curitiba para debater fake news, jogo momo e cyberbullying

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Preocupado com os riscos a que crianças e adolescentes estão expostos na internet, o Sistema Positivo de Ensino recebe, na próxima segunda-feira (3), em Curitiba, escolas de todo o Brasil para o evento Conecta Positivo, que visa debater o papel da escola no combate ao cyberbullying, crimes digitais e fake news. Na ocasião, as escolas participantes ainda irão receber o selo “Escola Digital Segura”, do Instituto iStart.

O evento recebe a especialista em Direito Digital, Patrícia Peck Pinheiro, idealizadora do Movimento “Família mais Segura na Internet” e fundadora do Instituto iStart. Premiada seis anos consecutivos como uma das advogadas brasileiras mais admiradas na área de propriedade intelectual, ela fala sobre cidadania digital. "A tecnologia não precisa ser vista como um mal ou um perigo. Tudo depende de como ela é usada. Logo, cabe ao responsável pelos menores essa primeira orientação sobre os limites da internet”, enfatiza.

A diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Acedriana Vogel, alerta para o caso recente que tem preocupado pais e educadores em todo o mundo: o Momo - um jogo de desafios que rouba dados, envia conteúdo impróprio e ameaça crianças e adolescentes com provocações que estimulam a autolesão e o suicídio. "É fundamental que os educadores, juntamente com os pais, estejam preparados para orientar crianças e adolescentes a não adicionar pessoas desconhecidas, bloquear contatos indesejados, não compartilhar informações e nem iniciar conversa com o suposto usuário ‘MOMO’", ressalta.

Outro convidado para o encontro é o Doutor em Educação Histórica e professor do Curso Positivo, Daniel Medeiros. Ele apresenta um estudo que mostra que os jovens são os mais inclinados à compartilharem fake news, pois são os mais ativos nas redes sociais e os que menos checam as informações do conteúdo. Segundo Medeiros, são três os fatores que levam a geração Z a disseminar fake news: os jovens não leem muito, estão conectados pelo celular o tempo todo e buscam notoriedade por meio de compartilhamentos. “As pessoas que têm menor influência na rede veem nessas notícias uma chance de ganhar algum tipo de popularidade”, afirma.

O Selo Escola Digital Segura, que garante o uso ético, seguro, saudável e legal desses recursos tecnológicos, dentro e fora da sala de aula, será entregue para trinta escolas conveniadas ao Sistema Positivo de Ensino que receberam durante consultoria especializada para cumprirem requisitos nos âmbitos social, tecnológico, normativo e pedagógico. A partir de um processo orientativo de alunos, pais e professores, a iniciativa representa o resultado do trabalho contínuo em prol da melhoria do ensino e apoio social dentro de uma metodologia inovadora.



Serviço

Conecta Positivo

Onde: Espaço Positivo - Editora Positivo (Rua Major Heitor Guimarães, 174 - Seminário. Curitiba)

Quando: 3 de setembro de 2018

Programação: 9h - Abertura do evento - Acedriana Vogel

9h15 - Cidadania Digital - Dra.Patrícia Peck

10h15 - Fake News, um fenômeno social - Prof. Daniel Medeiro