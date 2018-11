'Eu não havia combinado isso aí', diz Bolsonaro sobre encontro com Doria

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois de João Doria (PSDB) ter perdido a viagem para tentar encontrar Jair Bolsonaro (PSL), o presidenciável disse que bate papo com o candidato ao governo "sem problema nenhum".

"No tocante ao Doria quero agradecer apoio dele. Eu não havia combinado isso aí. Não sei quem combinou. Eu encontro com ele sem problema nenhum, bato papo com ele sem problema nenhum."

Doria fez um bate-volta de São Paulo ao Rio de Janeiro na sexta-feira (12), numa tentativa de participar da gravação de vídeo de Bolsonaro.

O movimento do tucano irritou dirigentes do PSL, que decidiu se manter neutro no segundo turno em todos os estados, exceto nos três em que tem candidatos: Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

"Eu sei que ele [Doria] é uma oposição ao PT. Somos oposição ao PT e eu sei que o outro lado França tem apoio velado do PT. Em todo momento, eu desejo boa sorte ao Doria."

Bolsonaro está gravando vídeos neste sábado (13) para o programa eleitoral gratuito, que teve início na véspera.