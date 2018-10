Ex-cabo eleitoral de Lula, cantor sertanejo Luciano declara voto em Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Luciano, da dupla Zezé di Camargo & Luciano, visitou o candidato Jair Bolsonaro (PSL) na tarde desta sexta-feira (26).

Luciano é ex-cabo eleitoral de candidatos do PT, como os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Em 2002, teve destaque no programa eleitoral de Lula ao lado de seu irmão, Zezé.

"Vou poder falar para os meus filhos que eu fiz parte da mudança deste país para melhor", afirmou o cantor à época.

Zezé também já declarou apoio ao presidenciável do PSL, a quem fez uma visita às vésperas do primeiro turno.

Ao deixar o condomínio onde vive o capitão reformado, na Barra da Tijuca, Luciano disse ter vindo ao Rio para um show e que aproveitou para levar sua família para conhecer o presidenciável.

"Domingo eu volto para São Paulo para votar no Bolsonaro, para votar no Doria. Eu acredito muito no Doria também", disse, estendendo o apoio ao tucano João Doria para o governo paulista.

Luciano disse ter sido um dos votos 'conquistados' pelo capitão reformado.

"No passado, eu acreditei. Fomos com a ideologia e infelizmente todos nós demos com os burros n'água", afirmou, lembrando de seu passado petista.

Ele voltou a apostar em mudança para escolher Bolsonaro e disse que o Brasil precisa urgentemente mudar.

"Eu acredito nessa mudança por acreditar principalmente no voto família."

Questionado sobre a promessa de Bolsonaro, de cortar incentivos da Lei Rouanet para artistas com carreira consolidada, ele concordou.

"Não só a Lei Rouanet, não só os incentivos à cultura, o Brasil tem que ser passado a limpo", disse.