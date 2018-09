Exercite “Carisma”

Pessoas carismáticas conseguem se destacar nas mais diversas formas de lideranças. Muitas utilizam o dom do carisma para realizar o bem e algumas para o mal, apenas em benefício próprio.

Os lideres carismáticos transmitem confiança, determinação, sem que precisem se impor perante os seus subordinados ou seguidores. Não usam do poder para alcançarem os seus objetivos ou da coletividade. Possuem atribuições e qualidades especiais de liderança tão fortes que parecem derivadas de sanção divina, mágica, diabólica ou apenas de individualidade excepcional. O conjunto dessas qualidades especiais faz com que exerçam um verdadeiro poder de liderança.

No mundo coorporativo temos vários chefes, mas nem todos são líderes natos, pois lhes falta carisma. O chefe muitas vezes é um ditador, enquanto que o líder carismático é um colaborador. O chefe fala e manda, enquanto o líder ouve. O carisma independe de beleza ou classe social.

Existem vários exemplos de Lideres Carismáticos, como Gandhi, Dalai Lama, John Kennedy, Nelson Mandela, mas hoje quero destacar um dos maiores que tivemos nos últimos anos, que foi o Papa João Paulo II, pois mesmo sendo líder da religião católica, foi amado e respeitado por seguidores de outros credos. Peregrinou praticamente pelo mundo todo, reuniu multidões, pois queria e tinha a capacidade de transmitir a paz e alegria às pessoas, até mesmo em silêncio, somente através do seu olhar sereno e ao mesmo tempo forte. Desde jovem o Pontífice já demonstrava a sua capacidade de liderança, em arrebanhar seguidores que acreditavam nos seus propósitos. Durante a Segunda Guerra Mundial os alemães fecharam todas as Universidades da Polônia. Diante disso, Karol Wojtyla com um grupo de jovens organizaram uma Universidade clandestina, onde estudou filosofia, idiomas e literatura.

Para aqueles que não possuem um carisma natural, o exercício de tal atribuição deve ser diário e constante, pois adquirir carisma é fácil, o difícil é torná-lo permanente e eterno.



Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores. SITE: www.milleo.com.br & www.treinamentodegestao.com.br