Festival de Cinema da Lapa chega com dezenas de atrações gratuitas

Entre os dias 21 e 25 de novembro, acontece a 11ª edição do tradicional Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade da Lapa (PR), localizada na região metropolitana de Curitiba. Durante a programação oficial, serão exibidos gratuitamente ao longo de cinco dias mais de duas dezenas filmes, divididos em oito diferentes mostras, além da realização de shows, homenagens e exposições.

O evento acontece em dois espaços selecionados especialmente para o festival: uma enorme tenda instalada na Alameda David Carneiro e a Sala de Exposições Lafaete Rocha, ambos instalados na Praça General Carneiro, no Centro da Lapa.

O grande destaque da programação ficará por conta da mostra competitiva, que contará com a exibição dos filmes ‘Coração de Cowboy’, ‘Benzinho’, ‘10 Segundos Para Vencer’ e ‘Ferrugem’, que serão exibidos, respectivamente, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro.

Outro grande destaque do festival ficará por conta da já tradicional Sessão da Meia Noite, que vai apresentar, na madrugada de sexta (24) para sábado (25), a produção norte americana ‘Virgens Acorrentadas’, dirigida pelo paranaense Paulo Biscaia. O filme utiliza de metalinguagem para contar sua trama, apresentando um roteirista que decide fazer um filme de terror de baixo orçamento em uma mansão sinistra. Mas no decorrer das filmagens, o elenco e equipe se deparam com uma família de assassinos sádicos que reescreveu o roteiro da obra.

Paul McCartney: show em Curitiba marcado para o dia 30 de março

Paul McCartney se apresenta em Curitiba

Depois de 26 anos ele está de volta! No dia 30 de março de 2019, Curitiba recebe Sir Paul McCartney, em um palco montado dentro do Couto Pereira.

O cantor volta ao Brasil com a turnê ‘Freshen Up’, do seu mais recente álbum ‘Egypt Station’. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre vendas e valores de ingressos. Além de Curitiba, São Paulo também receberá o ex-Beatles com dois shows que provavelmente aconteçam no Allianz Parque – ao todo serão quatro shows no Brasil. A primeira vez que o cantor veio à capital foi em 05 de dezembro 1993, no aniversário de 300 anos de Curitiba, em uma apresentação gratuita na Pedreira Paulo Leminski.

Zeeba se apresenta no dia 12/1

De Gustavo Mioto a Alok, shows descem a serra no Verão

Já está mais que na hora de pensar onde irá passar o final deste ano e os primeiros dias de 2019. Como já é tradição, Guaratuba recebe grandes atrações nacionais que agitam quem desce a serra do Paraná atrás de diversão.

Os shows que começam em dezembro e vão até fevereiro acontecem no Café Curaçao Guaratuba, no coração da cidade paranaense. Para o final de 2018 estão marcadas as apresentações de Alok (28/12), Gusttavo Lima (29/12) e da dupla Zé Neto e Cristiano (30/12).

Já nos primeiros dias de 2019 a cantora Marília Mendonça (2/1), Henrique e Juliano (4/1) e Anitta (5/1) se apresentam no Litoral e abrem a agenda cultural do estado.

Quem fica mais um pouco de férias poderá aproveitar os shows do Armandinho + Melim (11/1) e Gustavo Mioto + Zeeba (12/1). Já em fevereiro estão confirmados os shows do DJ Vintage Culture (2/2) e do pagodeiro Ferrugem (9/2). Todos os ingressos estão à venda a partir de R$60.

Restaurante de Curitiba promove Open de Vinho no feriadão

Poucas combinações na vida são tão perfeitas quanto pizza e vinho.

Pensando nisso, o Funiculí vai oferecer um delicioso open bar de vinho entre os dias 15 e 18 de novembro, durante o feriadão da República.

Para acompanhar as pizzas preparadas em forno à lenha, os clientes podem aproveitar a promoção de vinho à vontade, que custa apenas R$ 29, com duração de duas horas.