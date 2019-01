Fim de semana em Curitiba: chuva no sábado e queda na temperatura no domingo

Redação Bem Paraná

Chuva no sábado e queda nas temperaturas no domingo. Essa é a previsão do tempo para Curitiba neste fim de semana. Se a sexta-feira (dia 18), teve termômetros marcando de 33º C a 19º C na capital paranaense, o sábado deve ficar entre 19º C e 29º C. No domingo, a máxima é de 21º C e a mínima de 17º C.

A probabilidade de chuva no sábado é de 100% em Curitiba, segundo o Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná. A previsão é de chuvas pela manhã, pela tarde e também à noite. No domingo, a chance de chuva é de 10% na capital.

A previsão é semelhante para o Litoral, com calor e chuva no sábado (máxima de 35º C) e queda na temperatura no domingo (máxima de 26º C).

“No sábado o tempo segue bastante instável no Paraná. A partir da tarde são esperados temporais, inclusive mais 'espalhados' pelas regiões do Estado. Isto ocorre porque o ambiente atmosférico ganha mais umidade enquanto se mantém quente e, além disso, um sistema frontal se desloca pelo litoral da Região Sul”, explicou Lizandro Oliveira Jacóbsen, meteorologista do Simepar.