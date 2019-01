Fim de semana tem escorregões em lona com água, futebol e Lazer na XV

SMCS

O segundo fim de semana do Verão Curitiba 2019 chega com novidades nos parque Passaúna, no bairro Augusta, e Lago Azul, que fica no Umbará, e no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. Ações de recreação também serão feitas no Parque Barigui, no bairro Santo Inácio, e no Parque Náutico do Boqueirão.

Nos parques as atividades gratuitas do Verão Curitiba são aos sábados e domingos, das 13h às 19h. Em caso de chuvas, são interrompidas. Neste fim de semana, no Parque Passaúna serão colocadas lonas com água e sabão para as crianças brincarem e se refrescarem. Quem for ao local poderá escorregar e deslizar pelo gramado do parque.

No Lago Azul será feito um minitorneio de futebol de areia. Serão formadas equipes masculina e feminina, com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As inscrições serão feitas na hora e não é preciso ir com “time montado” para jogar. A ideia é que todos se integrem e façam novas amizades.

Lazer na Rua XV

Outra novidade neste fim de semana é a volta do Lazer na Rua XV de Novembro, no Centro. Após o período de recesso do fim de ano, as atividades retornam neste sábado (19/1), das 9h às 14h.

Entre a Praça Osório e o Bondinho da XV serão feitas atividades gratuitas de pintura em papel kraft, jogos gigantes de tabuleiro, pingue-pongue e cama elástica. Em caso de chuvas as atividades são suspensas.

Atividades do Verão Curitiba

Nos fins de semana, até 24 de fevereiro, serão feitas as seguintes atividades nos quatro parques:

- Apresentações circenses no Parque Barigui e Parque Náutico do Iguaçu, por meio do programa Praça do Circo.

- Oficinas e apresentações artísticas, culturais e musicais com alunos e professores da 36ª Oficina de Música de Curitiba.

- Atividades esportivas, com empréstimo de materiais para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, badminton, além da realização de torneios e minicampeonatos de diversas modalidades esportivas.

- Jogos e atividades recreativas, jogos de tabuleiro e empréstimo de materiais para a prática de frescobol, perna de pau e esqui de grama, além de algumas brincadeiras com água para refrescar.

- Atividades do projeto Jogos do Piá, com oficinas e empréstimo de materiais para a prática de pingue-pongue, betes e rolimã.

- Ações educativas com orientações para a prática de atividade física, segurança alimentar e nutricional, preservação ambiental, cuidados com animais, informações turísticas e dicas de saúde para a melhoria da qualidade de vida, além de pontos para descarte de lixo eletrônico.

Veja a programação completa no site do Verão Curitiba 2019.

Parques do Verão Curitiba 2019 e seus endereços:

- Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann, sem número, bairro Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel)

- Parque Náutico, Avenida Marechal Floriano Peixoto, sem número, bairro Boqueirão

- Parque Passaúna, Rua Ângelo Marqueto, 2528, bairro Augusta (prainha do lago próxima ao mirante)

- Parque Lago Azul, Rua Colomba Marlin, 831, bairro Umbará