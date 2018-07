Fiscalização de trânsito vai ao Batel e Seminário e afere velocidade e aborda 800 veículos

SMCS

Em mais uma operação realizada, neste sábado (14/07), pelas equipes da Guarda Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba (Setran), 636 veículos tiveram a velocidade aferida, na Avenida do Batel. Em pouco menos de duas horas, foram multados 10 motoristas flagrados acima da velocidade permitida. Os agentes da Setran utilizaram um radar estático para fiscalizar os limites regulamentados para a via. Além disso, na Avenida Mário Tourinho, no Seminário, uma blitz abordou 164 veículos. Neste local, 41 autuações foram aplicadas e foram recolhidos 19 veículos em situação irregular.

“Nestas operações avaliamos diversos aspectos, para garantir maior segurança viária dentro das normas estipuladas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Assim buscamos coibir condutas e práticas irregulares no trânsito”, afirmou o diretor de Fiscalização da Setran, Claudionor Agibert.

No Seminário, as 19 remoções se devem a documentação atrasada ou por falta de documentação obrigatória. Os veículos que apresentaram problemas foram recolhidos com o apoio do serviço de guincho contratado pela Prefeitura. Durante a blitz, também foi feita inspeção com o uso de etilômetros, equipamentos utilizados para verificar a ingestão de bebida alcoólica no organismo.

“Estamos fazendo blitzes constantes, com agentes de trânsito e guardas municipais, inclusive com o uso do etilômetro. Os locais são definidos com base em solicitações da própria população e também após cruzamento de dados e registro de acidentes˜, explicou o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Todas estas ações fazem parte do programa Vida no Trânsito, coordenado pelo Ministério da Saúde, com o objejtivo de reduzir lesões e mortes por acidentes de trânsito. Em Curitiba, a gestão do programa é da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito.