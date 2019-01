Nilton Saciotti | saciotti@hotmail.com

A Ford apresentou no Salão de Detroit o Police Interceptor Utility híbrido. As opções de motores do Police Interceptor Utility são, além do elétrico, o 3.3, o 3.0 EcoBoost e o 3.3 V6, todos com transmissão automática de 10 marchas e tração inteligente nas quatro rodas com modo de controle para neve e areia. O Police Interceptor traz várias inovações de segurança para os agentes, como o Alerta de Perímetro de Polícia, com sensores que monitoram uma área de cerca de 270 graus ao redor do veículo. Quando detecta um movimento suspeito, o sistema liga automaticamente a câmera traseira, gera um alerta sonoro, fecha as janelas e tranca as portas. A movimentação suspeita também é mostrada no painel digital. Como opcional, oferece câmera traseira sob demanda, vários pacotes de iluminação e frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, que pode ser desativada para manobras de interceptação.

Honda SH150i

A Honda SH150i 2019 passa a ser oferecida na nova cor cinza metálico, que se junta ao vermelho e ao preto perolizado, disponível para a versão topo, a SH150i DLX. Fabricada em Manaus, no Amazonas, com o motor de 149,3 cm3, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection) a gasolina, arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic). O sistema eSP (Enhanced Smart Power) presente na SH150i é capaz de reduzir automaticamente a rotação do motor quando detectada aceleração constante em terreno plano, colocando a transmissão CVT em uma espécie de modo “overdrive”, o que resulta em maior conforto, economia e durabilidade mecânica. A SH150i também é equipada com Idling Stop, sistema que desliga automaticamente o motor em situações de breve parada, promovendo partida instantânea assim que ocorrer o acionamento do acelerador. O sistema de freios que equipa a SH150i tem dispositivo antitravamento ABS de dois canais que atua nos discos de ambas as rodas. O preço da a SH150i é de R$ 12.700, e a versão topo, a SH150i DLX, o R$ 13.210.