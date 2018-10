França investiga sumiço de diretor da Interpol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades francesas abriram uma investigação do desaparecimento do presidente da Interpol, o chinês Hongwei Meng. A sede do organismo é na cidade francesa de Lyon.

A família de Meng afirmou que não tem notícias dele desde que viajou à China, no fim de setembro. O desparecimento foi informado às autoridades francesas pela mulher de Meng.

Meng já foi vice-ministro de Segurança Pública na China, segundo o site da Interpol.

Segundo fontes próximas às investigações ouvidas pela agência AFP, Meng foi visto pela última vez deixando a sede da Interpol. Entretanto, ele não desapareceu na França, já que sua saída do país foi registrada no dia 29 de setembro.

Seu mandato na Interpol vai até 2020.