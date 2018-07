Futebol é tema de visita guiada ao Cemitério Municipal

Da redação

O Dia Nacional do Futebol, comemorado hoje, vai ser destaque na próxima visita guiada temática ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, que ocorre no próximo sábado (21), das 9h às 12h.

Os desdobramentos que a chegada da primeira bola, trazida por Victor Ferreira do Amaral, trouxe à cidade, serão explorados através da história do surgimento e consolidação de times como Coritiba Foot Ball Club, Atlético Paranaense e Paraná Clube.

A trajetória de jogadores e dirigentes que fizeram história em seus clubes e que estão sepultados no primeiro cemitério de Curitiba, também serão explorados. Enfocando os precursores do esporte em nossa cidade, a visita busca reiterar o papel do Cemitério Municipal como um grande repositório de nossa história, inclusive desportiva.

Inscrições

As inscrições para a visita temática “Futebol” estão abertas. Os interessados em participar da visita guiada deste sábado devem enviar e-mail para: [email protected] informando nome completo e número de RG. A atividade é gratuita e o número de vagas é limitado.

Serviço

Visita Guiada ao Cemitério Municipal Francisco de Paula com a temática Futebol

Onde: Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Praça Padre João Sotto Maior, s/nº

Quando: Sábado (21), das 9h às 12h

Quanto: grátis.

Inscrições: Interessados devem enviar nome completo e número de RG para o e-mail [email protected]