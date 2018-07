Garoto que viralizou com camisa de papel ganha uniforme e dia no Vasco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O garoto Otávio Coelho Gomes, 10, vive um dos dias mais felizes da sua vida neste domingo (22). Ele viralizou na Internet no mês passado, quando apareceu em imagens vestindo uma camisa do Vasco feita com detalhes de papel e cola. O clube se mobilizou e trouxe o menino e o pai para o Rio de Janeiro.

Moradores de Paulistana, cidade de apenas 19 mil habitantes no interior do Piauí, eles vieram para participar de ações do clube e acompanhar o duelo contra o Grêmio, às 16h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

A ação foi tomada em conjunto entre Vasco e Diadora, que arcou com os custos da operação. Na oportunidade, o clube prometeu enviar produtos oficiais, mas fez mais que isso em parceria com a fornecedora.

De todos os sonhos revelados por Otávio ainda falta conhecer Martín Silva. O goleiro uruguaio é o grande ídolo do menino e que provavelmente deverá ser realizado ainda neste domingo.

"Meu sonho é conhecer o Martín. Sou muito fã dele. Na Copa estou dividido entre Brasil e Uruguai", disse na oportunidade.

O jogo escolhido pelo Vasco para ser a estreia de Otávio em São Januário não será dos mais fáceis. O time encara o Grêmio neste domingo, às 16h, para lutar por coosas maiores no Brasileiro.