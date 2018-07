Gretchen dá conselhos para Sabrina Sato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grávida de primeira viagem, Sabrina Sato recebeu alguns conselhos de Gretchen em entrevista para seu canal no YouTube. Com sete filhos, a rainha do rebolado contou como conciliou carreira, maternidade e casamento.

“Você não tem que desfazer da sua vida por causa deles [filhos]. Normalmente, a mãe deixa de pensar nela, para viver para o filho. De jeito nenhum. O filho que tem que se adaptar à vida que você já tem. E em primeiro lugar está seu marido, e depois seus filhos (...) Se você abandona o marido por causa do filho, ele vai procurar outra pessoa para fazer companhia. Não é a falta de amor, é a falta de companhia”, ensinou Gretchen.

A cantora lembrou quando ficou grávida de Thammy em 1982, no auge de sua carreira, e que seus empresários não gostaram nada da notícia. “Queriam me matar, queriam que eu tirasse o bebê. Aí disseram ‘ok, mas você não pode aparecer com o bebê no colo, grávida, amamentando, porque um símbolo sexy não faz isso’”, recordou.

Gretchen também falou sobre ser a rainha dos memes. “No começo queria processar todo mundo, mas no fim vi que era uma grande brincadeira”, confessou.