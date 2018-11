Hillbilly Rawhide lança ‘My Name is Rattlesnake’ no Jokers

Da redação

A banda Hillbilly Rawhide lança, nesta sexta-feira (30), no Jokers Pub, seu sétimo disco: ‘My Name is Rattlesnake’. Com músicas inéditas, o novo álbum contém 13 faixas e muitas participações especiais como Cesar Benzoni (lap steel e mandolin), Tony Taboada do Texas, dos Estados Unidos (piano e backing vocals), Augusto Freitas (harmônica) e Ivan Rodrigues (bateria), e nos backing vocals Wagner e Mauricio (O Bardo e o Banjo), Mauricio Ramos (AZT) e Guilherme Cominese.

A banda consolidou sua formação em 2017 com a entrada do banjista Eduardo Ribeiro, resgatando o som com uma característica mais próxima de suas raízes. No repertório, uma variedade musical, passando pela rápida e pesada ‘My Name is Rattlesnake’, pelo country clássico ‘All I Want Is You’, pela valsa ‘Strange for Me’, pelo instrumental western ‘Bandito (Siga Adelante)’, o country funk 70`s ‘Let`s Funk About It’ ou o bluegrass ‘A Hora do Acerto Final’. Também conta com a parceria de Ademir Wisbeck - da banda Ovos Presley - na composição de ‘Cicatrizes dos Meus Tombos’, versões de Klaus Koti (o Chucrobillyman) - ‘Foda-se (Ha Ha Ha)’ e ‘Balada do Homem Morto’ - e do grande Ivo Rodrigues (Blindagem), em ‘Vivendo por Dois’, com participação de seu filho, Ivan Rodrigues, na bateria.

A banda Hillbilly Rawhide iniciou suas apresentações em 2003 e pode ser considerada a pioneira do Country Rock Alternativo no Brasil. Com um estilo único misturando Outlaw Country, Western, Trucker Music, Psychobilly, Honky Tonk, Bluegrass e Rock n ‘Roll a banda rapidamente conquistou o público.

Além dos 7 álbuns, Hillbilly Rawhide tem um registro ao vivo em DVD e já foi atração de vários festivais e turnês pelo Brasil e Europa. Em 2011 realizou uma tour no Brasil passando por 9 estados. Dois anos depois, realizou uma tour pela Europa passando por 5 países - Aústria, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha - para divulgação do seu disco ‘Ten Years on the Road’ . Hillbilly Rawhide é formada por Mutant Cox - Vocal, Violão e Guitarra; Osmar Cavera - Baixo; Mark Cleverson - Violino; Juliano Cocktail - Bateria e Eduardo Ribeiro - Banjo.

‘My Name is Rattlesnake’ foi gravado, mixado e masterizado por Virgilio Milleo e Hillbilly Rawhide no Estúdio AudioStamp em Curitiba/PR entre 2017 e 2018. e será lançado em formato LP e CD.



Serviço:

Hillbilly Rawhide lança ‘My Name is Rattlesnake’ no Jokers

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Jokers Pub Rua São Francisco , 164 - Centro Curitiba - Paraná

Quanto: R$20 (antecipado no www.sympla.com.br) - 100 primeiros levam 1 EP Promo

1.º Lote - Ganha EP Promocional

R$ 20,00 (+ R$ 2,00 taxa) - 100 PRIMEIROS