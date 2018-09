 Honda dá início às inscrições do Programa Jovens Talentos 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Estudantes e profissionais recém-formados que buscam um ambiente de trabalho inspirador que valorize aspectos como iniciativa, igualdade, confiança e comunicação já têm a chance de ingressar em uma grande multinacional. A Honda acaba de abrir as inscrições para seus Programas de Trainee e Estágio. Serão oferecidas 19 vagas de trainee e 13 de estágio para as unidades da empresa em São Paulo (SP) e Sumaré (SP).

As vagas são para atuar nas áreas comerciais, administrativas e financeiras. Para isso, a Honda busca candidatos recém-formados (até 2 anos) e estudantes do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio da língua inglesa, de cursos como Administração, Ciências Econômicas, Psicologia, Ciências Sociais, Ciências Contábeis, Matemática, Estatística, Física, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Marketing, Engenharias (Controle e Automação, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Eletrônica, Produção, Aeroespacial, da Computação e Automobilística), Ciência da Computação e Sistemas de Informação, entre outros.

Os trainees passarão os primeiros três meses em atividades pelas principais áreas da empresa e os nove meses seguintes, em job rotation em suas próprias áreas de atuação. Estão previstos também o desenvolvimento de projetos de melhorias nas áreas atuantes, além de uma grade específica de treinamentos e mentoria com gestores.

Além da participação em projetos e atividades da área, os estagiários selecionados passarão por uma grade específica de treinamentos e terão que desenvolver uma proposta de melhoria na área atuante. Durante todo o desenvolvimento, eles serão acompanhados pelos gestores da área e Recursos Humanos.

As inscrições para o processo seletivo de estágio seguem abertas até 30 de setembro, enquanto o Programa de Trainee até 03 de outubro. Os candidatos interessados devem acessar o link http://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos, que traz todos os detalhes sobre os programas. Os aprovados iniciarão as atividades em janeiro de 2019.