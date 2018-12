Ícone desde os anos 60, Porsche 911 chega à oitava geração

O novo 911 chega à sua oitava geração e é ao mesmo tempo atemporal e moderno. O modelo ícone da marca alemã foi lançado na década de 1960, e desde lá carrega um design inconfundível e uma arquitetura irracional para os tempos modernos com o motor atrás do eixo traseiro. Sucessor do Porsche 356, que era o modelo esportivo do Fusca, o 911 pode ter entrado em sua última geração uma vez que os Porsches do futuro serão elétricos.

Para não modificar radicalmente sua aparência, os designers da marca deram a ao 911 uma cara que volta aos primeiros anos do modelo, principalmente na parte dianteira. O capô volta a ter um rebaixo na parte central e os faróis estão mais empinados, como nas primeiras gerações do carro. A carroceria está mais cinturada, com a traseira com ‘quadris’ mais largos e com novo design nas lanternas, que inclui uma faixa luminosa de lado a lado e uma asa com posicionamento variável.

No interior o painel tem inspiração no dos primeiros 911, mesmo com os instrumentos acompanhados por uma nova tela digital. Os bancos têm menor espessura, para economizar peso. Mesmo assim a tecnologia está presente como o modo Wet, uma função que detecta água na pista e condiciona o carro para reagir de forma cautelosa. Pela primeira vez, a Porsche oferece o Night Vision Assist (assistente de visão noturna), com câmera de imagens térmica.

O controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático) adaptativo inclui controle automático de distância, função stop-and-go, proteção reversível dos ocupantes e uma inovadora função autônoma de assistência de emergência.

O motor horizontal de seis cilindros do 911 Carrera S* e do 911 Carrera 4S agora gera 331 kW (450 cv). Isto corresponde a um acréscimo de 22 kW (30 cv) em relação ao modelo anterior. Os dois modelos 911 superam a marca de quatro segundos para a aceleração de 0 a 100 km/h: com tração traseira, o Cupê precisa de 3,7 segundos, enquanto o 911 Carrera 4S, com tração nas quatro rodas, de apenas 3,6 segundos. Isto torna ambos os carros 0,4 segundos mais rápidos que os modelos anteriores correspondentes.