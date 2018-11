Igor e Deivid foram os piores em campo. Richard foi o destaque: só não segurou o Vinicius...

Redação Bem Paraná

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Richard (6,5)

Só não conseguiu segurar o curitibano Vinicius. Cinco boas defesas.



Júnior (6,0)

Muito firme na marcação. Foi o líder em desarmes da partida.



Jhony (5,0)

Entrou aos 36-2º. E cometeu a falta que resultou no primeiro gol.



Renê Santos (6,5)

Atuação segura. Segundo em desarmes e nas rebatidas.



Rayan (6,0)

Improvisado na zaga, destacou-se principalmente nas bolas aéreas.



Igor (4,5)

Falhou no lance do segundo gol, ao deixar Vinicius sair nas suas costas.



Leandro Vilela (6,0)

Errou apenas dois passes e acertou 26. Bom posicionamento.



Alex Santana (6,0)

Ótima participação no lance mais perigoso da partida.



Deivid (4,5)

Perdeu uma oportunidade incrível de gol e depois protagonizou lance bizarro.



Andrey (5,0)

Entrou aos 24-2º. Perdeu uma grande oportunidade e fez uma boa jogada.



Juninho (5,5)

Esforçado, Mas mais errou do que acertou com a bola nos pés.



Rafael Grampola (5,5)

A bola chegou pouco. E quando chegou, ele furou...



Silvinho (6,5)

Válvula de escape paranista. Quase todas as jogadas ofensivas passaram por ele.



Nádson (5,0)

Entrou aos 31-2º. Esteve muito distante do que apresentou seu companheiro.