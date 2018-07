Iguais nos resultados, SBT e Record não se completam

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Neryc

A disputa entre SBT e Record pela vice-liderança de audiência, na média/dia ou média/mensal, continua bastante igual, como o fechamento de junho, uma vez mais, passa a comprovar. Se uma gasta muito mais em setores importantes da sua produção, a outra se destaca pela capacidade de mexer com as peças que dispõe para sempre se colocar em situação de disputa. Se de um lado, o da Record, os investimentos feitos não estão conseguindo alcançar um resultado melhor ou tudo o que poderiam oferecer, é porque existem falhas na sua administração. Alguém ou alguma coisa não está funcionando direito. Por outro, o do SBT, é preciso saber por quanto tempo o bom gerenciamento dos poucos produtos oferecidos, em alguns casos tão pouco atrativos, continuará apresentando resultados na altura dos atuais. No caso das duas, o que se verifica é, o que falta numa, está sobrando na outra, uma situação que acaba por caracterizar essa inalterada zona de conforto. Somadas seriam uma TV perfeita. A grande questão é: até quando será assim?

Em cima disso

O ‘Cidade Alerta’ é, hoje, um dos maiores trunfos da programação diária da Record, chegando a resultados que nem nos tempos do Marcelo Rezende foram conquistados. Méritos totais da sua equipe.

Consequência

Em cima desses bons resultados do ‘Cidade Alerta’, é possível antecipar uma decisão que a direção da Record já tomou, embora ainda não exista nenhuma manifestação oficial. A partir do dia 10, o ‘CA’ será ampliado em 15 minutos. Em vez de terminar às 19h45, vai se estender até 20 horas.

Estratégia

A ampliação do ‘Cidade’ coincidirá com o final da série ‘Lia’. A ideia, a partir daí, é esquentar o horário, para o final de ‘Os Dez Mandamentos’ e a estreia de ‘Jesus’.

A propósito

‘Jesus’ foi prevista para 150 capítulos, mas isso lá no começo de tudo. Já se trabalha com a possibilidade de uma espichada, que irá depender do seu comportamento no ar.

Conclusão

Ainda nesta semana, o autor Daniel Adjafre fará chegar à produção de ‘Deus Salve o Rei’ os últimos capítulos da novela. No roteiro, o clima já é de desarmar acampamento, mas as gravações vão que vão...

Chama atenção

Merece ser destacado o trabalho de Edgard Alencar, repórter da Globo e SporTV, agora envolvido com a Copa do Mundo. O uso de uma pulseira tão grande, larga para as medidas do braço, fica sempre no sobe e desce durante as suas entradas.

Uma pena

O trabalho do Fox Sports na Copa da Rússia é digno do melhor registro, com suas equipes bem formadas e uma programação das mais atraentes, com Falcão, Jô, Careca e companhia bela. Peca e peca feio, no entanto, no inexistente serviço de divulgação. De se lamentar um pouco caso desse tamanho.

Trabalho dividido

Assim como a apresentação, Joel Datena e Netinho de Paula comandando seus próprios programas domingo, na Band, na faixa onde existia o ‘Agora é com Datena’, houve divisão também na direção. Ari Borges, da área jornalística, ficou responsável pelo ‘Agora’ do Joel, enquanto Rafael Gessullo, do entretenimento, toca o horário do Netinho.

Streaming e cinema

Marco Pigossi, no exterior a serviço da Netflix, voltará ao Brasil no fim do mês, para se empenhar diretamente na promoção do filme ‘O nome da Morte’, que chegará aos cinemas em 9 de agosto. Em relação à televisão, ele não está conversando com ninguém. Até agora, data hoje.

Se come frio

Como a trama da Giovanna Antonelli, Luzia, em ‘Segundo Sol’, caminhava para um plano de vingança semelhante ao de Clara (Bianca Bin) em ‘O Outro Lado do Paraíso’, o autor João Emanuel Carneiro já promoveu as mudanças necessárias. Nos capítulos em exibição já não tem mais nada parecido.

Bate – Rebate

Que mal pergunte: a Simba ainda existe?...

... Ou será que ficou só naquele estrago do ano passado?...

... Cá entre nós, ou era lenda ou mudou o discurso de Silvio Santos sobre a possibilidade de tirar alguém da Record...

... Aos mais próximos, ele tem repetido que no caso dele com Edir Macedo existe uma grande amizade pessoal...

... Mas que o lado profissional não tem nada a ver com isso...

... Se o SBT tiver interesse de contar com alguém da Record, irá tentar essa contratação ...

... O mesmo valendo da Record em relação ao SBT...

... Isso, segundo ele, é bom, fundamental para o mercado.

Carioca, Márcio Lucio, se saindo bem no ‘Central da Copa’ com o Cascadura Júnior...

... O personagem tem muito do Galvão Bueno, mas também passou a se servir de Silvio Luiz, Cleber e até José Silvério.

C´est fini

No próximo dia 8, após o ‘Esporte Espetacular’, a Globo vai exibir “uma aula especial” da “Escolinha do Professor Raimundo”. Uma só mesmo, em arranjo de grade, por causa da Copa. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!