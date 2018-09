Inter empata em 1 a 1 com o Corinthians e perde a chance de assumir a liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional não soube aproveitar o tropeço do São Paulo no sábado (22) ante o América-MG para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24), em Itaquera, empatou em 1 a 1 com o Corinthians, chegou aos 50 pontos e agora pode perder a segunda posição caso o Palmeiras vença o Sport, em jogo com início às 18h.

O clube de Parque São Jorge alcança, de forma provisória, o sétimo lugar, com 34 pontos.Cruzeiro e Santos, que se enfrentam às 19h, podem ultrapassá-lo.

Apesar de uma primeira etapa pouco inspirada do Inter, o time gaúcho saiu na frente do paulista. O gol foi marcado por Leandro Damião, em posição irregular, após cobrança de falta para a área corintiana.

O Corinthians tinha mais controle do jogo na primeira etapa, porém, não conseguia fazer disso uma vantagem. O clube chegou com perigo apenas uma vez, aos 7 minutos, em chute do lateral-direito Fagner.

O Inter também não foi o que se esperava de um time que entra para brigar pela liderança. Sem criatividade, o clube tentava forçar jogadas pelo seu lado esquerdo do ataque com William Pottker.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhores e empataram logo no início, com Douglas, após cobrança de escanteio de Jadson e desvio de Romero.

O Corinthians passou a ter mais volume de jogo com o gol. Já o Inter, passou a marcar recuado, atrás do meio de campo, como se o resultado não fosse ruim para o time que poderia assumir a liderança da competição com uma vitória.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas (Araos); Jadson, Mateus Vital (Pedrinho), Romero (Emerson Sheik) e Clayson.

T.: Jair Ventura.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba, Zeca (Fabiano), Klaus, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; Nico López (Rossi), William Pottker (D'Alessandro) e Leandro Damião.

T.: Odair Helmann.

Árbitro: Eduardo Valadão (GO)

Assistentes: Christian Sorence e Leone Rocha (ambos de GO)

Público/Renda: 26.916 pagantes e 27.188 presentes/Renda: R$ 1.149.396,60

Cartões amarelos: Rodrigo Dourado e Patrick (INT)

Gols: Leandro Damião (INT), aos 44min do primeiro tempo, e Douglas (COR), aos 4min do segundo tempo.