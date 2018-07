'Inveja do sucesso dele', diz Rafael Cortez sobre Maurício Meirelles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após entrevistar Lorena Improta para seu canal no YouTube e fazê-la explicar a razão do namoro dela com Léo Santana ter tantas idas e vindas, Rafael Cortez teve que responder uma pergunta indiscreta da ex-bailarina do "Domingão do Faustão".

"Quem do 'CQC' você tem desafeto?", quis saber ela.

"Maurício Meirelles. Odeio. Tenho desafeto. Faz sucesso. Tenho inveja. Fico puto, juro para você. Tenho um combinado com ele que é de quando ele está bombando eu dou unfollow nele no Instagram. Não aguento ver. Agora ele estava fazendo o 'Zona Mista' no SporTV, o canal dele só cresce, ele foi para a Europa fazer evento com os Postos Ipiranga, era um orçamento que eu estava concorrendo e preferiram ele. Volta e meia perco coisas pois ele pega. Melhor campanha que fiz na minha vida o Maurício não quis fazer, eu peguei e ganhei um dinheiro", assumiu o dono do canal.

Porém, Rafael garantiu que não existem problemas entre eles e que tudo isso o próprio Maurício sabe.

"Ele é muito meu amigo, é meu vizinho. Amo Maurício, mas morro de inveja do sucesso dele. E toda vez que ele está bombando eu dou unfollow nele. O contrato dele com ele acaba na segunda-feira próxima, estamos gravando isso em uma sexta, aí volto a seguir. Sigo nas 'vacas magras'. No que ele começa a bombar eu dou unfollow", contou ele, causando risos na convidada.